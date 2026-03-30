ئیران زنجیرە قاوەخانەیگ ناودار لە تاران وە مدوو "پەرداخە گومانليکریاگەیل" بەسێد

شەفەق نیوز - وەدویاچگن

دەسەڵاتەیل ئیرانی فەرمان دان وە بەسانن زنجیرە قاوەخانەیگ ناودار لە تاران، وە مدوو دیزاینەیل لەبان پەرداخەیلی کە ئەرا داواکاریەیل دەیشتەو تەرخان کریانە، کە وە نشانەیگ ئەرا کوشتن عەلی خامنەیی ریبەر ئیران زانستیانەی، وەپەی راپۆرتەیل راگەیانن.

راپۆرتەیل ئاژانسەیل هەواڵ ئیرانی هۊچ هویردەکارییگ زیاتر لەبان رویداوەگە پێشکەش نەکردن، بەڵام ئامرازەیل راگەیانن کە بارەگایان ها دەیشت ئیران باس لەوە کردن کە دیزاینە گومانیەگە ئەرا پەرداخەیل زنجیرە قاوەخانەی "لەمیز" کورسییگ چووڵ نیشان دەێد، و یەیش ئەوەس کە دەسەڵاتەیل وە قسەیگ لەبان کوشتن خامنەیی لە سەرەتای جەنگ ئەمریکا و ئیسرائیل وەبان ئیران دایەسەی قەڵەم، وەگەرد دەرنەکەفتن ئاشکرای موجتەبا خامنەیی کوڕ و جیگرەگەی لە وەخت دانریانی.

هەردوگ ئاژانس هەواڵ "تەسنیم" و "میهر" باس لە بەسانن لقەیل "لەمیز" لە تاران کردن، وە فەرمانیگ لە دەسەڵات دادوەری و هەردوگ ئاژانسەگە ئاماژە دان کە قاوەخانەگە "لە رووژەیل دۊایی نەخشەیل گومانلیکریاگ لەبان بەرهەمەیلی دیزاین کردگە".

قاوەخانەگە لە بەیاننامەیگ کە لەبان سەکوویەیل پەیوەندی کۆمەڵایەتی بڵاوی کرد وەرجە بەسانن هەژمارەیلیش رووشن کرد کە لە ماوەی ساڵەیل گوزەشتە پەرداخەیل تایبەتیگ ئەرا بوونەی جەژن نەورۆز، سەر ساڵ ئیرانی، دیزاین کردگە کە لەی مانگە ئاهەنگ وەپی کریاس.

قاوەخانەگە مانا و نشانەیگ سیاسی ئەرا ئەو دیزاینە رەت کرد، و وت: "هۊچ پەیوەندییگ ناوەین پەرداخەیل و رویداوەیل دۊایی وە هۊچ شیوەیگ نییە، چوینکە بەرهەمهاوردنیان، لە رازیبوین کۆتایی لەبان دیزاینەگە تا چاپکردنی، چەن مانگیگ کیشاس، و وەرجە دەسکردن وە ئی رویداوەیلە وە تەواوی رەسیەسە ئەمارەیل".

ئەو وینەیلە کە ئامرازەیل راگەیانن لە دەیشت ئیران بڵاویان کردنە، نیشانی دەن کە پەرداخەیلە نەخش کورسییگ چووڵ وەبانیانە کە تکەیل رەنگاوڕەنگ لە بانی رشیەێد.

قاوەخانەگە زیاتر لە 20 لق لە تاران دیرێد، وەگەرد لقەیل ترەک لە دەیشت پایتەخت، و مەزەنە کریەێد کە تەنیا لقەیل تاران ئی ریکارە رەسیەسە پیان.