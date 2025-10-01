گرانترین قاوە لە دوبەی فرووشیا و شمارەی پەیمانەیی گینس توومارکرد

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

لە دوبەی توەنریا گرانترین قاوە بفرووشێد و توومار پەیمانەیی کتاو گینس وەدەسبارێد وە فرووشتن هەر کوپ قاوەیگ وە بڕ 673 دۆلار.

گۆڤار Daily Mail ئاشکرایکردیە لە دوبەی گرانترین قاوە فرووشێد و يەیش ریکۆردیگ جەهانی توومارکردیە و توەنستیە ناوی بچوودە کتاو گینس.

لە راپۆرتەگە باس لەوەش کریاس 13 ئێ مانگە زنجیرە قاوەخانەی "Roaster's Specialty Coffee House" چگەسە ناو کتاو گینس ئەرا شمارەیل پەیمانەیی وە مدوو گرانی نرخەیل و دەنگەگان قاوەگە لە بوسانەیل "Hacienda La Esmeralda" بەرهەم هاتنە.

قاوەگە وەتاو گوڵ و میوەیل مزرە، یەیش هیشتیە تام جیاوازیگ بیاشتوود، لە راپۆرتەگە باس لەوە نەکریاس کی بویە ئێ کوپە قاوە سەندیە.