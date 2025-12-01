‏ڤیدیۆی شۆککەر.. شێریگ گەنجیگ لەناو باخچەی ئاژەڵەیل خوەێد

‏شەفەق نیوز ـ بەرازیلیا

‏گەنجیگ تەمەن 19 ساڵان گیان لەدەسدا دویای ئەوەگ وەلایەن شێریگ لەناو باخچەی ئاژەڵەیل شار خوان بیسوا بەرایلی راوکریا، دویای ئەوەگ هووکار نادیاریگ چگەس ناو قەفەسەگە.

‏دەزگای راگەیان ناوخوەیی راگەیان، "زانیاری سەرەتایەیل دەریخەن گەنجەگە ناجیگیری دەروینی داشتیە کە هیشتیەسێ ئێ کارە ئەنجام بدەێد، وەرجە ەوەگ شێرەگە پەلاماری بدەێد و لە شوین رویداوەگە بکوشێدێ".

‏دەسڵاتدارەیل بەرازیل "لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکردن" رویداوەگە شۆک گەپیگ لەناوەیل سەردانکەرەیل باخچەگە و رای گشتی دروسکرد.

