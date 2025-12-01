ڤیدیۆی شۆککەر.. شێریگ گەنجیگ لەناو باخچەی ئاژەڵەیل خوەێد
شەفەق نیوز ـ بەرازیلیا
گەنجیگ تەمەن 19 ساڵان گیان لەدەسدا دویای ئەوەگ وەلایەن شێریگ لەناو باخچەی ئاژەڵەیل شار خوان بیسوا بەرایلی راوکریا، دویای ئەوەگ هووکار نادیاریگ چگەس ناو قەفەسەگە.
دەزگای راگەیان ناوخوەیی راگەیان، "زانیاری سەرەتایەیل دەریخەن گەنجەگە ناجیگیری دەروینی داشتیە کە هیشتیەسێ ئێ کارە ئەنجام بدەێد، وەرجە ەوەگ شێرەگە پەلاماری بدەێد و لە شوین رویداوەگە بکوشێدێ".
دەسڵاتدارەیل بەرازیل "لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکردن" رویداوەگە شۆک گەپیگ لەناوەیل سەردانکەرەیل باخچەگە و رای گشتی دروسکرد.