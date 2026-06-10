‏دەرمانیگ نوو ئەرا چارەسەر گورچگ پەیاکریا

شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن

‏دەرمانیگ کە لە گوزەشتە ئەرا شەکرە وەکارهات، ئیرنگە ملیۆنان کەس لە گیچەڵ گورچگ رزگارکەێد.

‏سێ توێژینەوەی ناودەوڵەتی نوو کە لە سێ گۆڤار پزیشکیی باوەڕوەپیکریاگ جیهان بڵاوکریان، دەریخستنە دەرمان (Finerenone) کە لە گوزەشتە تەنیا ئەرا بیماری شەکرە وکارهات، مقیەتیکردن گەپیگ پیشکەش وە میۆنان بیماری ترەک گورچگ کەێد کە شەکرە نەیرن.

‏پزیشکەیل چەسپاننە ئێ دەرمانە هەر نەک تەنیا سیستەم تەواو گورچگ وە رێژەی 24٪ و ئەوانەگ وە مدوو جەڵتەی دڵ لە خەستەحانە خەفنیانە 20٪ کەم کەێد، وەگەرد کەمکردن 12٪ـی ئەگەر مردن وە هەر هووکاریگ.

‏پەیاکردنگە هیوا ئەرا نزیکەی 850 ملیۆن کەس لە جیهان گلەودەێد کە وە دەس بیماری درویژخایەن گورچگ (CKD) ناڵن و بژاردەی چارەسەر فرە کەم ها وەردەسیان.

‏لە تاقیکردنەوەیل دەرچگە دەرمانەگە وەلایەن بیمارەیل وە خاسی وەرگیریاس و تەنیا کەمیگ پۆتاسیۆم خوین بەرز کەێد، باوجی ئێ زەرەد لاوەکیە نەویەسە مدوو وسان چارەسەرەگە، یەیش کردیەسێ بنچینەیگ نوو و سەرەکی ئەرا چارەسەر بیماریەیل.

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