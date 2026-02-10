دیاردەیگ فرە دەگمەن لەی مانگ شوباتە کە تا ساڵ 2037 دووارەو نیەوود

شەفەق نيوز- وەدویاچگن

ئەگەر بکەفید وەشوین رێکهاتن رووژەیل، زانید کە ئی مانگ شوباتە، جیاوازییگ ئاشکرا دیرێد.

ئی مانگە لە ساڵ 2026 لە جیهان وەپی ئویشن "مانگ نموونەیی"، چوینکە ئی مانگە چوار هەفتەی تەواوەتیە، کە لە رووژ یەکشەممە دەسوەپی کرد، (سەرەتای هەفتە) و هەمیش لە رووژ شەممە رەسێدە پایان کە (کۆتایی هەفتە)س.

یەکەم رووژ لەی مانگە (شوبات) لە رووژ یەکشەممە دەسوەپی کرد، و دویاترین رووژی کە کەفێدە 28 لە رووژ شەممە بوود.

لە رووزنامەی نویسیای، چوارگووشەیگ تەواو دیار دەێد، کە 4 رز × 7 رووژ، وەبی هیچ زیای و کەمیگ.

ئی دیاردە فرە دەگمەنە، و تا مانگ شوبات لە ساڵ 2037 ئیجور رێککەفتیگ دووارەو نیەوود.