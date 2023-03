دیارترین براوەیل خەڵات ئۆسکار

شەفەق نیوز/ لە مەراسیم بەشەوکردن خەڵاتەیل ئۆسکار، لەبان چەن پێوەریگ خاسترین فلیم و خاسترین ئەکتەر هەڵوژێریان و خەڵاتکریان.

ئەکادیمیای هونەر و زانست سینەما ل 95ـەهەمین

‏ڤیستواڵ ساڵانە لە مانگ ئازار 2023، فیلم (Everything Everywhere all at once) جویر خاسترین فیلم دەسنیشان کرد و لە هەفت مژار خەڵات بەشەوکرد.

- خاسترین دەرهێنەر

دانیال کوان و دانیال شاینێرت، هەردگ دەرهێنەر فیلم (Everything Everywhere all at once).

- خاسترین ئەکتەر

برێندان فرایزەر ئەرا رۆڵەگەی لە فیلم (The Whale).

- خاسترین ئەکتەر ژن

مێشێل یۆ ئەرا رۆڵەگەی لە فیلم (Everything Everywhere all at once).

- خاسترین ئەکتەر لە رۆڵ لاوەکی

کی هوی کوان ئەرا رۆڵ لە فیلم (Everything Everywhere all at once).

- خاسترین ژنە ئەکتەر لە رۆڵ لاوەکی

جەیمی لی کورتیس بۆ رۆڵی لە فیلمی (Everything Everywhere all at once).

- خاسترین فیلم ناودەڵەتی

فیلمی ئەڵمانی (All Quiet on the Western Front).

- خاسترین فیلم کارتۆنی

فیلم (Guillermo del Toro's Pinocchio).

- خاسترین فیلم دۆکیومێنتاری

فیلم Navalny

- خاسترین سیناریۆی رەسەن

سیناریۆ فیلم (Everything Everywhere all at once).

- خاسترین سیناریۆی ئەڵگەریان کریاگ

فیلم (women talking).