به­‌ردتاش

به­‌ردتاش
2025-12-31T19:25:04+00:00

‍ (فولکلور کوردی ئیلام، کرماشان، لوڕستان)

پیاگ به­‌ردتاشێ ده فێر مه­‌قام بانێ بۆ. هه­‌ر ڕوژێ چه­‌ن ڕێ کوچگ یان به‌رد، دفرەت ئه­‌مان ده کار و ژیان خوه‌­ێ ڕازی نه­‌ۆ.

یه­‌ێ ڕوژ فرێشته­‌ێ خوه‌ێ خه­‌ێ ده پووس ئاموزاێ به­‌ردتاش ­و ئۆشێگه­‌ێ: ئێسه هه­‌ر ئارزوێ دێری بۆشه­‌م تا بێارمه­‌ێ‌ ده­‌س­ و دامانت!

به­‌ردتاش ئه­‌وه‌­ڵ بڵاجه‌ۆێ دێاێ تا یه­‌ کە ئۆشێ:

ولا م دووس دێرم بوومه پاتشا!

ئامووزا (فرێشته) ئۆشێ: خاس بنووڕه ئه­‌و چیا، ده ئه­‌وره له­‌شکه­‌رێ هه­‌ن که پاتشاگه­‌ێان ده نام گه‌رده‌چۆچان، گوم کردنه، تو بچووه ئه­‌وره­‌و بۆش؛ م پاتشاتانم.

به­‌ردتاش چوو ئوو وە ئاسانی دووگه پاتشا.

چه­‌نێ پێ چوو، به‌ردتاش دۆنێ که پاتشا بۆن ناتوانێ سه­‌فراێ بخه­‌فنێ! دوجاره ئۆشێگە فرێشته: قه­‌زا و بڵات وه گیانم ولا م خوازم بوومه خوه‌­ر.

هەنزاێ بۆه خوه‌­ر، چنه گه‌رمشت خوه‌ێ بە‌ێگە‌ و بان که چشتێ نه­‌ماۆ گشت زه­‌مین دابتێونێ! ده­‌ێ وه‌­خته ئه­‌ورێ دە ژێر لیسک خوەێ دی. ژە خوەێ پرسی:  نەکەێ م هەر ئەور  بۆمه؟

ئمجا وته ئامووزا: م بکه وه‌ ئێ ئه­‌وره.

ئاخره­‌ێ بۆه ئه­‌وره­، ئه‌وقره واران واری که لافاو دنیا گرتەوەر، ته‌نیا چگاێ بۆ که وه‌ ژێر ئاو نیه­‌چگ.

دوجاره وت: م هەر یه‌ بۆمه؟

ئمجا وته ئامووزا: م بکه وه‌ ئه­‌و کۆه. فرێشته­‌یش کرده­­‌ێ وه‌ ئه­‌و چیاێ بەرزە. به­‌ردتاش وه‌­ختێ خاس نووڕی دی، به‌ردتاشێ ده بان چیاگه دێرێ ده په­‌سا،

به­‌رد تاشێ!

وه‌­رد خوه‌­ێ وت: م وه‌ ئی گه­‌ورایی و مەزنییە ده په­‌سا دێرن پامه­‌و ده­‌ن! م باته بوومه ئه­‌و به­‌ردتاشه! ئاخره­‌ێ فرێشته وته­‌ێ: زانی ئه­‌ڕا یه پێت کردم؟

بەردتاش پرسی: ئه­‌ڕا چه؟

فرێشته وت: خواستم بزانی هۆچ کارێ جور کار و پێشه­‌ێ خوه‌­ت، ئارامت

نیه­‌که­‌ێ!

دوکتر ڕەزا ئابی ـ ئیلام

ئەندام ئەنستیتو زانست زاگروس

