بهردتاش
(فولکلور کوردی ئیلام، کرماشان، لوڕستان)
پیاگ بهردتاشێ ده فێر مهقام بانێ بۆ. ههر ڕوژێ چهن ڕێ کوچگ یان بهرد، دفرەت ئهمان ده کار و ژیان خوهێ ڕازی نهۆ.
یهێ ڕوژ فرێشتهێ خوهێ خهێ ده پووس ئاموزاێ بهردتاش و ئۆشێگهێ: ئێسه ههر ئارزوێ دێری بۆشهم تا بێارمهێ دهس و دامانت!
بهردتاش ئهوهڵ بڵاجهۆێ دێاێ تا یه کە ئۆشێ:
ولا م دووس دێرم بوومه پاتشا!
ئامووزا (فرێشته) ئۆشێ: خاس بنووڕه ئهو چیا، ده ئهوره لهشکهرێ ههن که پاتشاگهێان ده نام گهردهچۆچان، گوم کردنه، تو بچووه ئهورهو بۆش؛ م پاتشاتانم.
بهردتاش چوو ئوو وە ئاسانی دووگه پاتشا.
چهنێ پێ چوو، بهردتاش دۆنێ که پاتشا بۆن ناتوانێ سهفراێ بخهفنێ! دوجاره ئۆشێگە فرێشته: قهزا و بڵات وه گیانم ولا م خوازم بوومه خوهر.
هەنزاێ بۆه خوهر، چنه گهرمشت خوهێ بەێگە و بان که چشتێ نهماۆ گشت زهمین دابتێونێ! دهێ وهخته ئهورێ دە ژێر لیسک خوەێ دی. ژە خوەێ پرسی: نەکەێ م هەر ئەور بۆمه؟
ئمجا وته ئامووزا: م بکه وه ئێ ئهوره.
ئاخرهێ بۆه ئهوره، ئهوقره واران واری که لافاو دنیا گرتەوەر، تهنیا چگاێ بۆ که وه ژێر ئاو نیهچگ.
دوجاره وت: م هەر یه بۆمه؟
ئمجا وته ئامووزا: م بکه وه ئهو کۆه. فرێشتهیش کردهێ وه ئهو چیاێ بەرزە. بهردتاش وهختێ خاس نووڕی دی، بهردتاشێ ده بان چیاگه دێرێ ده پهسا،
بهرد تاشێ!
وهرد خوهێ وت: م وه ئی گهورایی و مەزنییە ده پهسا دێرن پامهو دهن! م باته بوومه ئهو بهردتاشه! ئاخرهێ فرێشته وتهێ: زانی ئهڕا یه پێت کردم؟
بەردتاش پرسی: ئهڕا چه؟
فرێشته وت: خواستم بزانی هۆچ کارێ جور کار و پێشهێ خوهت، ئارامت
نیهکهێ!
دوکتر ڕەزا ئابی ـ ئیلام
ئەندام ئەنستیتو زانست زاگروس