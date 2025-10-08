دویای 35 ساڵ.. وەشکین DNA ئاشکرای ئاڵشتکردن دوو مناڵ کوورپە لە نەمسا کەێد

شەفەق نيوز- وەدویاچگن

دویای 35 ساڵ لە نادیاری، وەشکین DNA دەسمیەتی دا لە ئاشکراکردن هەڵەیگ کە بویەسە مدوو ئاڵشتکردن دوو مناڵ کوورپە لەناو خەسەخانەی گراتس لە باشوور نەمسا، کە هیشت دوو ژن لەناو دوو بنەماڵەی بیگانە گەورە بوون.

ئەو دوو دویەتە لە تشرین دویەم ساڵ 1990 لە شار گراتس پەیا بوین، و چوینکە وەرجەوەختە هاتنەسە دونیا، لەناو خەسەخانە کەفتنە ژیر چەودیاریکردن، کە هەڵەیگ لە ناسنامەیان لەناو خەسەخانە بوی.

وەگورەی رووژنامەیگ ناوخوەیی، وەختیگ یەکیگ لەو دوو ژنە، وەرجە چەن ساڵیگ هەناێ خوین بەخشیە، زانست کە خوەی دەیوت بایۆلۆژی ئەو خیزانە نییە کە لەناویان گەورە بویە، چوینکە خوینیان لەیەک نیەچوود.

خەسەخانە وەختیگ کەفتنە فتراق ئەو گومانە، ئاشکرای هەڵەی خوەی کرد، کە تا ماوەی زیاتر لە بیس ساڵ نادیار بوی، کە ئەوەیش لە ساڵ 2016 ئاشکرا کریا، و لەو وەختەو مینەی ئەو خیزانەگە کردن، بوی بیخود.

تەنیا وەرژە چەن هەفتەیگ، ئەو ژنەگەی ترەک، هەناێ دووگیانی بوی، زانست خوینی وەگەرد ئی باوانە کە ئیوەتی کردنە نەگونجیاس، و ئەویش وەرژەیە خەوەر لە خەسەخانە ژنەفتیە کە ئاڵشتکردن دوو مناڵ ئاشکرا بویە، و مینەی ئەوەکە کەن، و هەناێ پەیوەندی وەرد ئەو ژنەگەو کرد، لە وەشکین DNA گشت چشتیگ ئاشکرا بوی.

وەڕیەوبەر خەسەخانەگە لە بەیاننامەیگ فەرمی داوای وەخشین کرد لەی هەڵەی گەورە، و دووپات لە پابەندبوینی وە ریکارەیل نوویگ کرد تا ئیجویر کاریگ دووارەو نەوود، وەگورەی رووژنامەی (Berliner Morgenpost) ئەڵمانی.