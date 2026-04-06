دویای 15 ساڵ ئەپڵ سیستەم نامە کلکردن ئایفۆن ئاڵشتکەێد
شەفەق نیوز- وەشوینکەفتن
دوای رەدبوین پانزە ساڵ وە بان دروسکردن سەکوو "iMessage"، دویاجار کۆمپانیای ئەپڵ بڕیاریگ مێژوویی دا ئەرا ئاڵشتکردن بنەڕەتی سیستەم کلکردن نامە لە مۆبایلەیل ئایفۆن.
ئێ گامە دوای فشار فرەیگ لەلایەن دەزگای "FBI" و دامەزراوە ئەمنییەیل ئەمریکا هات، کە هووشداری توندیگ داوین لەوەگ نامە ئاسایییەیل ناو ئایفۆن و ئەندرۆید فرە ناپارێزراون و ری ئەرا هاککەرەیل واز کەن تا سیخوڕی وە بان هاووڵاتییەیل بکەن.
ناوەڕۆک ئێ ئاڵشتکردنە لە جیگیرکردن پرۆتۆکۆڵ "RCS" دوینرێدەو.
لە گوزەشتە ئەپڵ تەنیا ریدا نامەیل لە ناو دوو ئایفۆن وە پارێزراوی و وە کۆدکریاگی (Encrypted) بمینن، باوجی هەنای نامەیگ ئەرا مۆبایلیگ ئەندرۆید کل کریاێد، بویە نامەیگ ئاسایی.
ئیسە وە جیگیرکردن ئێ سیستەم نووە، دی جیاوازی لە ناو جویر مۆبایلەیل نەمینێد و گشت نامەیل وە شێوەیگ توندوتۆڵ پارێزیاگن.
ئێ تایبەتمەندییە نووە کە لە وەشان iOS 26.5 وەردەس بوود، چەوەڕێ کرێد نەک هەر تەنیا ئاسایش مۆبایلەیل وەهێز بکەێد، بەڵکم گیچەڵ کوالێتی وینە و ڤیدیۆیەیل ناو ئایفۆن و ئەندرۆیدیش چارەسەر بکەێد.