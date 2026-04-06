‏دویای 15 ساڵ ئەپڵ سیستەم نامە کلکردن ئایفۆن ئاڵشتکەێد

2026-04-06T16:29:59+00:00

شەفەق نیوز- وەشوینکەفتن 

‏دوای رەدبوین پانزە ساڵ وە بان دروسکردن سەکوو "iMessage"، دویاجار کۆمپانیای ئەپڵ بڕیاریگ مێژوویی دا ئەرا ئاڵشتکردن بنەڕەتی سیستەم کلکردن نامە لە مۆبایلەیل ئایفۆن.

‏ئێ گامە دوای فشار فرەیگ لەلایەن دەزگای "FBI" و دامەزراوە ئەمنییەیل ئەمریکا هات، کە هووشداری توندیگ داوین لەوەگ نامە ئاسایییەیل ناو ئایفۆن و ئەندرۆید فرە ناپارێزراون و ری ئەرا هاککەرەیل واز کەن تا سیخوڕی وە بان هاووڵاتییەیل بکەن.

‏ناوەڕۆک ئێ ئاڵشتکردنە لە جیگیرکردن پرۆتۆکۆڵ "RCS" دوینرێدەو.

 لە گوزەشتە ئەپڵ تەنیا ریدا نامەیل لە ناو دوو ئایفۆن وە پارێزراوی و وە کۆدکریاگی (Encrypted) بمینن، باوجی هەنای   نامەیگ ئەرا مۆبایلیگ ئەندرۆید کل کریاێد، بویە نامەیگ ئاسایی.

‏ئیسە وە جیگیرکردن ئێ سیستەم نووە، دی جیاوازی لە ناو جویر مۆبایلەیل نەمینێد و گشت نامەیل وە شێوەیگ توندوتۆڵ پارێزیاگن.

‏ئێ تایبەتمەندییە نووە کە لە وەشان iOS 26.5 وەردەس بوود، چەوەڕێ کرێد نەک هەر تەنیا ئاسایش مۆبایلەیل وەهێز بکەێد، بەڵکم گیچەڵ کوالێتی وینە و ڤیدیۆیەیل ناو ئایفۆن و ئەندرۆیدیش چارەسەر بکەێد.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon