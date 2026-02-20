دویای نیم سەدە.. "ناسا" توانید مووشەکیک تاقی بکەێدەو ئەوەسا ئایەم ئەرا بان مانگ گلەو دەێد

شەفەق نيوز- واشینتۆن

ئاژانس بۆشایی ئاسمان ئەمریکی "ناسا"، راگەیان کە تاقیکردنیگ سەرکەفتگ ئەنجام دا ئەرا وەشانن مووشەک "ئێڵ ئێس"ی کە ئەوەسا کەسەیلیگ ئەرا بازنەی مانگ کلکەێد ئەرا یەکەم جار لە زیاتر لە 50 ساڵ تا ئیسە.

وەگورەی میدیایەیل راگەیانن، گیچەڵەیل هونەری لە سەرتای شوبات بوینە مدوو وسانن ئەو تاقیکردنە ئەرا ئەرک ئەرتەميس 2.

لە وەختیگ "ناسا" وت: ئۆپراسیۆنەگە وەگورەی پلانەگە جیوەجی کریا، و لەپای شمارەکردن وەرەوخواری وەرجە 29 چرکە لە وەشیانی تەواو بوی.

ئیرنگە مەزەنە کریەێد ناسا مەوقەی وەشانن ئەرکەگە دیاری بکەێد، دیاری کرد کە ئەوەسا لە رووژ جمعە، کۆنگرەی رووژنامەوانی ئەنجام دەێد.

تاقیکردن وەشانن ئەو مووشەکە لە رەوشەیل راسگانی جیوەجی کریەێد تەمارۆ تانکیەیل سزەمەنی پڕ و تاقیکردن هونەری، و لە كيب كانافيرال لە ویلایەت فلۆريدا تاقیکردن جیوەجی کریەێد، کە ئەندازیارەیل لەبان راهێنانیان جیوەجیکردن وەشانن راسگانی مەشق کەن.

ئەرک ئەرتەميس 2 بوودە یەکەمین ئەرک نەفەرهەڵگر لە بازنەی مانگ لە زیاتر لە 50 ساڵەو تا ئیسە، وە بەشداریکردن سێ ئەمریکی و یەی کەنەدی.