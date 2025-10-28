‏دویای نزیکەی دوو مانگ گورچگ وەراز لە لەش پیایيگ درارن

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏دویای نزیکەی 271 رووژ پزیشکەیل خەستەخانەی گشتی ماساچوسێتس لە ئەمریکا، ئەو گورچگ وەرازە لە لەش تیم ئاندروس دراوردن کە وەشیوەی بۆماوەیی دەسکاری کریایوێد.

‏تیم ئاندروس، تەمەن 67 ساڵ، تویشبوی قۆناغ کۆتایی بیماری گورچگە و شکرەس، ئمساڵ نەشتەرگەری گورچگ ئەرای کریا و گورچگ وەراز ئەرای دانریا وەپای خەستەخانەگە نەشتەرگەریەگە سەرکەفتی بوی، بیمارەگە توەنستیە ماوەی نزیکەی 9 مانگ هەوەجە وە شووردن گورچگ نەکەێد، یەیش درویژترین ماوەس کەسیگ وە گورچگ وەزار زندگی کردوی.

‏ وەپای بەیاننامەیگ خەستەخانەگە، پزیشکەیل ئیسفای داوەزیان لە ئەرک گورچگەگە کردنە بڕیار دراوردن گورچگەگە دانە، ئیرنگە بیمارەگە گلەوخوەد ئەرا شووردن گورچگ و لە لیست وەرگردن گورچگ مینێد ئەرا وەرگردن گورچگ ئایەم.

