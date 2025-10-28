دویای نزیکەی دوو مانگ گورچگ وەراز لە لەش پیایيگ درارن
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
دویای نزیکەی 271 رووژ پزیشکەیل خەستەخانەی گشتی ماساچوسێتس لە ئەمریکا، ئەو گورچگ وەرازە لە لەش تیم ئاندروس دراوردن کە وەشیوەی بۆماوەیی دەسکاری کریایوێد.
تیم ئاندروس، تەمەن 67 ساڵ، تویشبوی قۆناغ کۆتایی بیماری گورچگە و شکرەس، ئمساڵ نەشتەرگەری گورچگ ئەرای کریا و گورچگ وەراز ئەرای دانریا وەپای خەستەخانەگە نەشتەرگەریەگە سەرکەفتی بوی، بیمارەگە توەنستیە ماوەی نزیکەی 9 مانگ هەوەجە وە شووردن گورچگ نەکەێد، یەیش درویژترین ماوەس کەسیگ وە گورچگ وەزار زندگی کردوی.
وەپای بەیاننامەیگ خەستەخانەگە، پزیشکەیل ئیسفای داوەزیان لە ئەرک گورچگەگە کردنە بڕیار دراوردن گورچگەگە دانە، ئیرنگە بیمارەگە گلەوخوەد ئەرا شووردن گورچگ و لە لیست وەرگردن گورچگ مینێد ئەرا وەرگردن گورچگ ئایەم.