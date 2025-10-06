دویای یەک سەدە گەنجینەیگ پەیاکرێد
شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن
گەنجینەیگ ئیسپانی کە وەرجە سەدەیگ گومبویە و بەهاگەی یەک ملیۆن دۆلارە لە کناراەیل فلۆریدا پەیاکریا.
تیمی ژیر ئاو "1715 Fleet – Queens Jewels LLC" زیاتر لە ١٠٠٠ پویل تەڵا و نوقرە مەوقەی کولەوشکین وەژیرئاو لە ناوچەیگ کە وە "Treasure Coast" ناسریاس پەیاکرد.
لێکۆڵینەوە سەرەتاییەیل دەریخەن ئەو پویلەیلە کۆلۆنیەیل وەرین ئیسپانیا لە بۆلیڤیا و مەکسیک و پیرۆ دروسیانکردنە یەیش سەردەم دێرین ئیمپراتۆریەت ئیسپانیا دەرخەێد.
وەڕێوەبەر کارەیل کۆمپانیاگە سال گوتوسۆ، لە لێدوانیگ لەبان پەیاکردنەگە راگەیاندیە "یە تەنیا بەهای پویلیگ گەنجینەی نییە بەڵکم ئەو چیرۆکەیلەس کە باس لەلیکەن، هر پویلیگ پەیوەنی راستەوخوەی ئەو کەسەیلە دیرێد کە سەدان ساڵ گوزەشتە زندگی کردنە و گەشتکردنە، و پەیاکردن هەزار گلە پویل وە یەکجار فرە نائاساییە".