‏دویای زیاتر لە سەدەیگ نامەیگ جەنگ جیهانی یەکەم پەیاکریا

‏دویای زیاتر لە سەدەیگ نامەیگ جەنگ جیهانی یەکەم لەکنار دەریایگ ئوسترالیا پەیاکریا.

‏ئاژانس ئەسۆشێتد پرێس ئوشێد، هاوڵاتییگ ئوسترالی مەوقەی پاکەوکردن کناراویگ ئوسترالیا بوتڵ کوەنەیگ پەیاکەێد و دوو گلە نامە لەناوی بویە، کەوەلایەن دوو سەرباز ئوسترالی لە ساڵ 1916 نویسریاس.

‏وەپای ئاژانس ئەسۆشێتد پرێس، نامەیل هەنای نویسریانە کە دوو سەربازەگە لە جەنگ وەرد ئەوروپا بوین مەوقەی جەنگ جیهانی یەکەم.

‏دوو سەربازەگە نامەیلیان نویساننە، ناویانمالکۆم نێڤڵ ک تەمەنی ٢٧ ساڵ و ویلیام هارلی تەمەن ٣٧ ساڵ بویە و لە نامەگە باس لەوەگ کەن، سەرەڕای ئەوەگ لە جەنگن و لە ناو دەریان بەڵام ئەوان دڵخوەشن و وە سەربەرزی جەنگن.

‏توێژەرەیل ئوشن شیشە بوتڵەگە چەندین ساڵ لەناو تەپەیل خوەڵ مەننە و ئیرنگە وە مدوو وا و شەپوول دەرکەفتیە.

