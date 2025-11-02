دویای زیاتر لە سەدەیگ نامەیگ جەنگ جیهانی یەکەم پەیاکریا
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
دویای زیاتر لە سەدەیگ نامەیگ جەنگ جیهانی یەکەم لەکنار دەریایگ ئوسترالیا پەیاکریا.
ئاژانس ئەسۆشێتد پرێس ئوشێد، هاوڵاتییگ ئوسترالی مەوقەی پاکەوکردن کناراویگ ئوسترالیا بوتڵ کوەنەیگ پەیاکەێد و دوو گلە نامە لەناوی بویە، کەوەلایەن دوو سەرباز ئوسترالی لە ساڵ 1916 نویسریاس.
وەپای ئاژانس ئەسۆشێتد پرێس، نامەیل هەنای نویسریانە کە دوو سەربازەگە لە جەنگ وەرد ئەوروپا بوین مەوقەی جەنگ جیهانی یەکەم.
دوو سەربازەگە نامەیلیان نویساننە، ناویانمالکۆم نێڤڵ ک تەمەنی ٢٧ ساڵ و ویلیام هارلی تەمەن ٣٧ ساڵ بویە و لە نامەگە باس لەوەگ کەن، سەرەڕای ئەوەگ لە جەنگن و لە ناو دەریان بەڵام ئەوان دڵخوەشن و وە سەربەرزی جەنگن.
توێژەرەیل ئوشن شیشە بوتڵەگە چەندین ساڵ لەناو تەپەیل خوەڵ مەننە و ئیرنگە وە مدوو وا و شەپوول دەرکەفتیە.