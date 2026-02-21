دوو هەفتە بەسە ئەرا رێکخستن خەو و وازهاوردن لە زەنگ
شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن
پڕۆفیسۆر رۆمان بوزونۆف پسپۆڕ خەو وت: هەر کەسیگ توانێد شەوەکیان وەبی زەنگ باێدە خەوەر، وە ریتم تایبەت خوەی لە ماوەی دوو هەفتە.
وەقسەی ئەو، راسەوکردن ساعەت بایۆلۆژی پەیوەندی وە وەخت گەردوونی نەیرێد، و هەر کەسیگ توانێد وە ئارەزوو خوەی راسیەو بکەێد.
وتیش: ئەگەر کەسەگە لە خود وەخت هاتە خەوەر و وشەو خەفتن خاسیگ کرد، دی ریتمەیل ناو لەشی وەگەرد خشتەی ئەو مەوقە گونجێد کە خوەی خوازێدەی، و دی زەنگیش نیەخوازێد، و هەر لەو وەختە لە گشت رووژیگ تیەێدە خەوەر.
پڕۆفیسۆر باس شیواشیو کەشتەیل ئاسمانی درویژ کەێد جویر نموونە، کە کەسەگە لە سەرەتا زیان لە خەفتن مەوقەی گەشتکردن ئاسمانی ئەرا شوینیگ ترەک لە جیهان وەخوەی دوینێد، وەلێ وەزوی لەشی چاشیەێد.
وەقسەی ئەو، هەمیش فامستن جیاوازی وەخت هەس، کە هەناێ کەسیگ شەوەکی زوی لە رووژەیل کار تیەێدە خەوەر، و لە پشوو پایان هەفتە تا نیمەڕو خەفێد، لەی جویرەیلە، لەش سەرتای شەوەکی و سەرەتای شەو لەیەکەو نیەکەێد، و نیەتوانێد وەگەرد یەی خشتەی رووزگاری خوەی بگونجێد.
ئویشێدیش: وەلێ ئەگەر کەسەگە وە سادەیی تا ماوەی دوو هەفتە هەر لە یەک وەخت هاتە خەوەر، چ رووژ کار بوود یا پشوو پایان هەفتە، دی گشت کارەیل هورمۆن و ریتم خەوی وەتەواوی وەگەرد وەخت ئاگاداربوین چاشیای گونجێد.
ئەو پڕۆفیسۆرە تەمەی کەێد چاشیانیگ هەمیشەیی بنەو بگرێد، وە سادەیی بایەسە رەنج گەورەیگ بەێد و تا ماوەی دوو هەفتە گشت رووژیگ لە خود مەوقە باێدە خەوەر، چوینکە لەش وەختیگ وەردەوام وەی تیەێدە ئاگا، دی هوەی وەخت خەوەگەی دیاری کەێد، ئەرا نموونە، ئەگەر چاشیا گشت رووژیگ لە ساعەت 7:00 شەوەکی باێدە خەوەر، دی ئارەزوو دیرێد گشت شەویگ لە ساعەت كل 21.00 و 23.00 بخەفێد.