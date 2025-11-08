دوارە ڤیدۆگەیم Grand Theft Auto VI دویاخریا
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
رۆکستاز لە بەیاننامەیگ دوارە دویاخستن ڤیدیۆ گەیم Grand Theft Auto VI راگەیان.
لە دەق بەیاننامەی رۆکستاز هاتییە، ڤیدیۆگەیم Grand Theft Auto VI لە رووژ پەنجشەممە ١٩ی تشرین دویەم ٢٠٢٦ بڵاوکرێد.
بوەخشن کە وەختەگەی درویژەوکردیمن و درک وە ئەوەگ کەیمن، چەوەڕیکردندان فرە بوی باوجی ئێ مانگە زیایەیلە ریگەمان دەێد بازیەگە وە ئەو ئاستە تەواوبکەین چەوڕێ کەن و شایەن ئیوەس.
دوارە تواین سوپاس ئیوە بکەین ئەرا ئارامی و پاڵپشتیتان، لە وەختیگ چەوەڕیکردندان کەمیگ درویژەوبکەن، ئیمە فرە وە پەرۆشین ئەرا بازیکەرەیل کە ئەزموون دۆخ فراون لیۆنیدا و گلەوخواردن ئەرا ڤایس سیتی مۆدێرن بکەن.