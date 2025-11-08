‏دوارە ڤیدۆگەیم Grand Theft Auto VI دویاخریا

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏رۆکستاز لە بەیاننامەیگ دوارە دویاخستن ڤیدیۆ گەیم Grand Theft Auto VI راگەیان.

‏لە دەق بەیاننامەی رۆکستاز هاتییە، ڤیدیۆگەیم Grand Theft Auto VI لە رووژ پەنجشەممە ١٩ی تشرین دویەم ٢٠٢٦ بڵاوکرێد.

‏بوەخشن کە وەختەگەی درویژەوکردیمن و درک وە ئەوەگ کەیمن، چەوەڕیکردندان فرە بوی باوجی ئێ مانگە زیایەیلە ریگەمان دەێد بازیەگە وە ئەو ئاستە تەواوبکەین چەوڕێ کەن و شایەن ئیوەس.

‏دوارە تواین سوپاس ئیوە بکەین ئەرا ئارامی و پاڵپشتیتان، لە وەختیگ چەوەڕیکردندان کەمیگ درویژەوبکەن، ئیمە فرە وە پەرۆشین ئەرا بازیکەرەیل کە ئەزموون دۆخ فراون لیۆنیدا و گلەوخواردن ئەرا ڤایس سیتی مۆدێرن بکەن.