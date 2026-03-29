‏دزین 12 تەن لە شوکولاتەی "کیت کات"

‏شەفەق نیوز- وەدویاچگن

‏کۆمپانیای "نەستلە" راگەیان باریگ گەپ شوکولاتەی کێت کات لە ئەوروپا دزیاگە، مەزەنە کرێد وە زیاتر لە 12 تەن، واتە نزیکەی 400 هەزار گلە، لە رووداویگ لە کە فرەیگ سەرنجەیل وەرەو لای خوەی کیشا

‏کۆمپانیاگە لە بەیاننامەیگ وت: بارەگە نزیکەی 413 هەزار پارچە بویە، دویای ئەوەگ لە شوون بەرهەمهاوردن لە ئیتاڵیا دەرچگە دزیاگە، و لە ری بویە وەرەو پۆڵەندا وەرەجە ئەوەگ بی سەروشوین بوود

‏لە کۆمێنتیگ تەنزئامێز، قسەکەر وە ناو نیشانە بازرگانییەگە وت: "ئیمە هەمیشە خەڵک گاڵ دایمنە کە "هچانیگ وەگەرد کێت کات وەرگرن"، بەڵام دیارە دزەیل ئێ پەیامە وە مانا دەقاودەقەگەی وەرگردنە"، جویر دەسنشانیگ ئەرا گەورەیی قەوارەی دزییەگە کە لە وێنەی نەویە.

‏وەپەی قسەی کۆمپانیاگە، بارەگە وەرەو ناوەند بڵاوکردنەوە بویە ئەرا ئەوەگ بخرێدە بازاڕەیل ئەوروپا، و دیاری کرد هاتێ لە ری نافەرمی بفرووشیەێد، باوجی تۊەنرێد لە ری کۆدە تایبەتەیل (Batch codes) کە لە بان هەر گلە لەلی هەس، چەودێریان بکرێد.

‏ئاشکرایکرد ئێ کۆدەیلە هیلێد ناسنامەی دزەیلە بناسێد ئەگەر بخرێدە بازاڕ، چوینکە هەر پرۆسەیگ 'سکان' کردن (Scan) توەنێد ئاگادارکردنەوەیگ بەێد کە دەسمیەتی دیاریکردن ری بارەگە بیەێد.

‏کۆمپانیاگە دووپاتکرد، تا ئیرنگە نەتوەنستە شوین بارەگە دیاریکەن، یەیش لێکۆڵینەوەگە سەختەو کەێد.

