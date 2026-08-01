دار دەسکردیگ ٤٧٦ هەزار ساڵ پەیاکریا
شەفەق نيوز- وەدویاچگن
شوینەوارناسەیل لە ناوچەی تافاوەیل کالمبۆ لە زامبیا پێکهاتەیی داریی دەسکردیگ پەیاکردنە کە تەمەنی وەلای کەم گلەوخوەێد ئەرا 476,000 ساڵ گوزەشتە، پەیش کوەنترین پێکهاتی داریە تا ئیرنگە لە جەهان پەیاکروێد.
وەپای خەوەریگ ماڵپەڕ"popularmechanics"، ئی پەیاکردنە، لە دوو کوتە دار بڕیاگ دروسبویە کە لەڕی ئامراز سەنگی شیوە وەپی دریاس وە شیواز زانستیگ وەگەرد یەک بەسیانە وە یەیش ئەوەگ رەدکەێد کە ئایەمەیل سەرەتایی تەنیا سەنگ وەکارهاوردنە.
وە مدوو ئەوەگ تەمە ئێ پێکهاتە فرە کوەنترە لە کوەنترین وە سانگبوی ئایەم هۆمۆ ساپیێنس (کە 300,000 ساڵە)، تا ئیسە رووشن نییە چ جویرەئایەمیگ ئێ کارە ئەنجام دایە.
مەنن دارەگە تا ئێ سەردەمە ئەرا ژیر خوەڵ و سان چەمەیل چوود کە نواگیری لە رەسین ئۆکسجین کردیە ئەرای پرتگیانی.