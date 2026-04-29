‏دادگای بۆمبا بڕیار ئەڵاجوییگ ئەرا ژنیگ 90 ساڵان دەێد

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏دادگای باڵای بۆمبا بڕیار ئەڵاجوی و تونیگ دژ وە ژنیگ 90 ساڵان دەرکرد و راگەیان بایەت 20 ساڵ ترەک چەوەڕی بکەێد وەرجە ئەوەگ گوزش بگیرێد لە کەیسەگە.

‏دادوەر "جیتێندرا جاین" ئی کێشە یاساییە لە ناوەین "تارینیبێن" تەمەن 90 ساڵ و لایەنەیل وەرانوەر وە "جەنگ خوەیپەرسی" ناو برد و دیاری کرد کە ئێ جویرە کەیسەیلە سیستەم دادوەری پەکخستنە، هەر ئەرا یە، فەرمان دا دانیشتن ئایندەی ئەی کەیسە لە دویای ساڵ 2046 ئەنجام بدریەد.

‏داواگە لەساڵ 2017 توومارکریاس پەیوەنی وە رویداوەیل ساڵ 2015 کۆمەڵەی نیشتەجیبوین "شیام" دیرێد، لەناوی داواکارەیل وە مدوو "بیزارکردن دەروونییەو" داوای قەرەبووی 2.4 ملیۆن دۆلار کەن. دادگا لەگوزەشە داوا کردبووی کێشەگە وە داوای لێبوردنیگ کۆتایی باد، بەڵام سووربوین ژنە تەمەن 90 ساڵەگە لەبان وەردەوامبوین کەیسەگە، هیشت دادوەر بڕیار دواخستنەگەی بدەێد.