‏خەنستن پەیوەنی ناوەین باوگ و مناڵ قایمەو کەێد

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەپای توێژینەوەیگ نوو کە لە زانکۆی ئۆتاوا ئەنجامدریاس، دەرکەفت خەنین و وەخت وەسەربردن خوەش دەور گرنگ و سەرەکی دیرێد لە دروسکردن پەیوەندییگ سۆزداری و قایم لە ناونی باوگ و مناڵ.

‏هەرچەن داڵگەیل و باوگەیل هەردگیان وە یەی شیوە و وە وەکارهاوردن شیوەی جیاواز تواین مناڵەیلیان بخەنە خەنین، باوجی ئەی خەنینە ئەرا باوگەیل جویر کلیلیگ سەرەکی کار کەرێد ئەرا یە کە مناڵەگە هەست وە ئارامی و نزیکی فرەتریگ بکەێد.

‏توێژەرەیل دیاریکەن لە وەختیگ داڵگەیل فرەتر لە رێ گورانی و رێکارە ئارامکەرەیل هەست دڵنیایی وە مناڵەیل بەخشن، باوجی ئەرا باوگەیل ئەو ساتەیلە کە بازی کەن و یاسا کۆمەڵایەتییەیل وە شیوەیگ خەنیناوی شکنن، کاریگەرییگ ڕاستەوخۆ دیرێد لەبان یە کە مناڵەگە باوگی جویر پەناگەیگ سووزداری پارێزراو بوینێد.

