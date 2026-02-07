خۆر لە شیوەیگ تویڕەیی دەگمەنە... پەڵەیگ کە نشانەس ئەرا زریان موگناتیسی ئەگەری

شەفەق نیوز - وەدویاچگن

گروپ پەڵەی خۆر 4366 کە لە ئیرنگە رویی لە زەوییە، گورجی نوو ناوازەیگ ئاشکرا کردگە.

داتایەیل چەودیاریکردن بۆشایی ئاسمان دەسنشان ئەوە کەن کە گروپ پەڵەی خۆر 4366 وەردەوامە لە ئاست بەرزیگ لە گورجبوین.

وەگورەی تاقیگەی فەلەکناسی خۆر لە پەیمانگای توێژینەوەی بۆشایی ئاسمانی ئەکادیمیای زانستی رووسیا، رویدان 58 بڵویزەی تون لەی گروپە نزیکی کەێدەو لەو شمارە کە تەنیا چەن مانگیگ وەرجەیە توومار کریاوێد – 64 بڵویزەی تون لە مانگ ئایار 2024، کە بویە مدوو دروسبوین زریانیگ جیۆموگناتیسی تون.

جی باسە گورجی خۆر ئیسە کە تەنانەت ئاگریگ گەورە وە قەوارەی X8.1 دیرێد، راستەوخۆ کاریگەری لەبان زەوی نەویە. یەیش وەمدوو سروشت ئەو بڵویزەیلە کە لەبان روی خۆر بوون، وە مدوویگ کە تا ئیسە وە تەواوی نەفامیاس، ئەو بڵویزە کە لە ناوچەی گروپ پەڵەی خۆر 4366 توومار کریاس، وە دەگمەن وەرد تەکان بارستەی تاجەیی (CMEs) بوون، کە ئەور پلازمای خۆرن، ئەراوە کاریگەری وەرچەویگ وەبان موگناتیس زەوی نەیرن.

ریژەی بەرز ناوازەی تیەن خۆر بویەسە مدوو تیربوین وەرچەویگ لە وای خۆر وە پلازما، یەیش بویەسە مدوو زیایبوین تونی و پلەی گەرمی، لە ئەنجام تەنانەت وەبی کاریگەری راستەوخۆی تونیش، شیوانن بەرزیگ لە پشتایی بۆشایی ئاسمان نزیک زەوی وەردەوامە.

یەیش جویر زریان جیۆموگناتیسی کوڵماوە و گوڵسوو جەمسەری دەرکەفێد، کە لە پانی نزمتر لە ئاسایی توومار کریەێد.

زانایەیل مەزەنە کەن کە ناوچە گورجەگە لە شوین جیۆموگناتیسی خوەی بمینێد، وەرانەور زەوی، تا ماوەی نزیکەی یەک یا دوو رووژ ترەک، ئەراوە لیکەفتەی وەرچەویگ ئەرا موگناتیس زەوی لەی ماوە لە دەیشت پرسیار نییە، ئەگەر لەلای کەمەو یەک دەردان پلازمای گەورە وەرەو زەوی باێد لەی ماوەی کە مەنیە، ئەگەر زریان جیۆموگناتیسی تونیگ لە ئاست G4 یا G5 دیرێد.