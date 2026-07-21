خوەنیشاندان سیسەرگەیل زەخمداری 296 کەس لەلیکەفێد لە هیندستان
شەفەق نیوز ـ نیودەلهی
لایەنگرەیل "بزوتنەوەی سیسەرگەیل" کە گەنجەیل لە هیندستان ڕێبەریی کەن، ئمڕوو سێشەممە، ڕاگەیانن وەردەوامبوون لە خوەنیشاندانەیلیان لە نیودلهی، و رەدیکەن شوین مانگرتنەکەیان چووڵ بکەن، یەیش دویای رووژیگ لە وەکارهاوردن غازی ئەسرشن و وەلایەن پۆلیسەوە ئەڕا وەڵاوەکردن هەزاران خوەنیشاندەر لە وەخت تەقەلادانیان ئەڕا وەڕێکەفتن وەرەو پەرلەمان.
سەدان خۆپشاندەر لە "جانتار مانتار" کە شوێیگ تایبەتە وە خۆپشاندان مانگردنە، لەژیر سای بەشداربوین فراوانی هێزە ئەمنییەیل، و دووپات کەن ئامادە نین شوینەگە وەجیبیلن تا دەسکیشان وەزیر پەروەردە دارمێندرا پرادان، لەبان پیشینەی ئەوەگ شکست سیستم تاقیکردنەوەیل لە هیندستان وەسفی کردنە.
لای خوەیەو، دامەزرێنەر حزب "سیسەرکەیل"، ئەبهیجیت دیبکی کە تەنیا دوو مانگ وەرجە ئیسە دامەزریایە، وت: "لەبان خوەنیشاندان وەردەوام بویمن".
ئەی جویلە کە لە مانگ ئایار گوزەشتە دەرکەفتگە، وەلایەن ملیۆنان کەسەو لە ری تووڕە کۆمەڵایەتییەیل پشتیوانی لێ کرێد.
ئاشوتۆش ڕانکا، یەکیگ لە وەرپرسەیل جویلەگە، لە پەیامیگ کە لە تووڕە کۆمەڵایەتییەیل بڵاو بوویە وت: "نەوسیایمنە. بایەد پرادان لەبان کار لابچوود".
پۆلیس دیاریکرد، وەلای کەم 178 کەس لە رویوەرویبوینەیل ناو خوەنیشاندانەیل و هێزەئەمنیەل لە نیودلهی زەخمداربوین.
هەمیش زیارتر لە 118 ئەندام لە هێزە ئەمنیەیل لە رویوەرویبوین وەرد خوەیشاندەرەیل زەخمداربوین.