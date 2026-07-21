‏خوەنیشاندان سیسەرگەیل زەخمداری 296 کەس لەلیکەفێد لە هیندستان

‏شەفەق نیوز ـ نیودەلهی

‏لایەنگرەیل "بزوتنەوەی سیسەرگەیل" کە گەنجەیل لە هیندستان ڕێبەریی کەن، ئمڕوو سێشەممە، ڕاگەیانن وەردەوامبوون لە خوەنیشاندانەیلیان لە نیودلهی، و رەدیکەن شوین مانگرتنەکەیان چووڵ بکەن، یەیش دویای رووژیگ لە وەکارهاوردن غازی ئەسرشن و وەلایەن پۆلیسەوە ئەڕا وەڵاوەکردن هەزاران خوەنیشاندەر لە وەخت تەقەلادانیان ئەڕا وەڕێکەفتن وەرەو پەرلەمان.

‏سەدان خۆپشاندەر لە "جانتار مانتار" کە شوێیگ تایبەتە وە خۆپشاندان مانگردنە، لەژیر سای بەشداربوین فراوانی هێزە ئەمنییەیل، و دووپات کەن ئامادە نین شوینەگە وەجیبیلن تا دەسکیشان وەزیر پەروەردە دارمێندرا پرادان، لەبان پیشینەی ئەوەگ شکست سیستم تاقیکردنەوەیل لە هیندستان وەسفی کردنە.

‏لای خوەیەو، دامەزرێنەر حزب "سیسەرکەیل"، ئەبهیجیت دیبکی کە تەنیا دوو مانگ وەرجە ئیسە دامەزریایە، وت: "لەبان خوەنیشاندان وەردەوام بویمن".

‏ئەی جویلە کە لە مانگ ئایار گوزەشتە دەرکەفتگە، وەلایەن ملیۆنان کەسەو لە ری تووڕە کۆمەڵایەتییەیل پشتیوانی لێ کرێد.

‏ئاشوتۆش ڕانکا، یەکیگ لە وەرپرسەیل جویلەگە، لە پەیامیگ کە لە تووڕە کۆمەڵایەتییەیل بڵاو بوویە وت: "نەوسیایمنە. بایەد پرادان لەبان کار لابچوود".

‏پۆلیس دیاریکرد، وەلای کەم 178 کەس لە رویوەرویبوینەیل ناو خوەنیشاندانەیل و هێزەئەمنیەل لە نیودلهی زەخمداربوین.

‏هەمیش زیارتر لە 118 ئەندام لە هێزە ئەمنیەیل لە رویوەرویبوین وەرد خوەیشاندەرەیل زەخمداربوین.

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