خوەر لە ئالاسکا ئاوابوی تا 64 رووژ ترەک دەرنیەچوود
2025-11-22T14:57:14+00:00
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
لە ویلایەت ئوتقیاگڤیک لە ویلایەت ئەلاسکا کۆتا خۆرهەڵاتن ساڵ وەخوەی دی لەوەختیگا شەو جەمسەر وە فەرمی دەسوەپیکەێد، ئیرنگە ٦٤ رووژ وەبی تیشک خوەر وەڕیکەن و تا ٢٢ی ١ی ٢٠٢٦ وەردەوام بوود.
هەرچەن شارەگە لە تاریکی تەواو نیە، بەڵام دانشتگەیل رووژانە تەنیا چەن ساعات کەمیگ رووشنایی دەسیانکەفێد نەبوین خوەر بوودە مدوو سەردەوبوین پلەی گەرمی رووژانە تەنیا چەن ساعەت کەمیگ رووشنایی دەسکەفێد، و پلەی گەرمی وە شیوەی وەرچەو داوەزێد و رۆ دوینێد لە قایمکردن گیژەلولە جەمسەری کە توەنێد بوودە مدوو سەردی فرەیگ.