‏خوەر لە ئالاسکا ئاوابوی تا 64 رووژ ترەک دەرنیەچوود

‏لە ویلایەت ئوتقیاگڤیک لە ویلایەت ئەلاسکا کۆتا خۆرهەڵاتن ساڵ وەخوەی دی لەوەختیگا شەو جەمسەر وە فەرمی دەسوەپیکەێد، ئیرنگە ٦٤ رووژ وەبی تیشک خوەر وەڕیکەن و تا ٢٢ی ١ی ٢٠٢٦ وەردەوام بوود.

‏هەرچەن شارەگە لە تاریکی تەواو نیە، بەڵام دانشتگەیل رووژانە تەنیا چەن ساعات کەمیگ رووشنایی دەسیانکەفێد نەبوین خوەر بوودە مدوو سەردەوبوین پلەی گەرمی رووژانە تەنیا چەن ساعەت کەمیگ رووشنایی دەسکەفێد، و پلەی گەرمی وە شیوەی وەرچەو داوەزێد و رۆ دوینێد لە قایمکردن گیژەلولە جەمسەری کە توەنێد بوودە مدوو سەردی فرەیگ.

