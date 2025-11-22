‏خوەر لە ئالاسکا ئاوابوی تا 64 رووژ ترەک دەرنیەچوود

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏لە ویلایەت ئوتقیاگڤیک لە ویلایەت ئەلاسکا کۆتا خۆرهەڵاتن ساڵ وەخوەی دی لەوەختیگا شەو جەمسەر وە فەرمی دەسوەپیکەێد، ئیرنگە ٦٤ رووژ وەبی تیشک خوەر وەڕیکەن  و تا ٢٢ی ١ی ٢٠٢٦ وەردەوام بوود.

‏هەرچەن شارەگە لە تاریکی تەواو نیە، بەڵام دانشتگەیل رووژانە تەنیا چەن ساعات کەمیگ  رووشنایی دەسیانکەفێد نەبوین خوەر بوودە مدوو سەردەوبوین پلەی گەرمی رووژانە  تەنیا چەن ساعەت کەمیگ رووشنایی دەسکەفێد، و پلەی گەرمی وە شیوەی وەرچەو داوەزێد و رۆ دوینێد لە قایمکردن   گیژەلولە جەمسەری کە توەنێد بوودە مدوو  سەردی فرەیگ.

