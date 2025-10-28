‏چ خوەراکەیلیگ دەسمیەتی داوەزانن کێش دەن؟

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن‏

چاخی و زیایبوین کێش فرەجار هووکارەیگە ئەرا تویشهاتن وە بیماریەیل ، وەی مدووە فرە کەس خوازێد لەو کێش زیایە لەشی قورتاری بوود، باوجی چ خوەراکەیلیگ هەڵوژێریمن ە دەسمیەتی داوەزانن کێش دەن؟

‏وەپای خەوەریگ لە ماڵپەڕ "Healthline"، چەن جویریگ خوەراک هەس دەمیەتی کێش داوەزانن دەێد کە توێژینەوەیل دەریخستنە دارچین دەسمیەتی کۆنترۆلکردن شەکر خوین دەێد کە هاتێ بوودە مدوو نەمەنن ئەزرەت خواردن و شملیش رێژەی بەرزیگ گۆگرد هاناوی کە یەکیگە لەو کانزایەیلە سەرچەوەی خاسیگ بەرهەمهاوردن وزەس، خاسترە لەناو زەڵاتە وەکارباد.

‏هەمیش قارچگ، یەکیگە لەو خواردنەیلە کە وە شیوەیگ سروشتی رێژەی فرەیگ ڤیتامین D هاناوی، دەسمیەتیدەر خاسیگە ئەرا داوەزانن کێش.

‏هەنجیر یەکیترەکە لەو خوەراکەیلە کە وەلیفەت دیرێد ئەرا داوەزانن کێش، شیرینە و خواردنی ئاسانە، و ڤیتامین B6 و پۆتاسیۆم و ریشاڵ ئۆرگانی هاناوی، و رێژەی فرەیگ کالۆری و شەکر دیێد، وەی هووکارە رووژانە تەنیا بایەت سێ گلە بخورێد.

‏زەردجویە، یەکیگ ترەکە لەو خوەراکەیلە دژە پەنامە، وە گشتی ئەرا تەندروسی خاسە وە تایوەت دەسمیەتیدرە ئەرا کەمکردن چەوری لەش.

