چ خوەراکەیلیگ دەسمیەتی داوەزانن کێش دەن؟
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
چاخی و زیایبوین کێش فرەجار هووکارەیگە ئەرا تویشهاتن وە بیماریەیل ، وەی مدووە فرە کەس خوازێد لەو کێش زیایە لەشی قورتاری بوود، باوجی چ خوەراکەیلیگ هەڵوژێریمن ە دەسمیەتی داوەزانن کێش دەن؟
وەپای خەوەریگ لە ماڵپەڕ "Healthline"، چەن جویریگ خوەراک هەس دەمیەتی کێش داوەزانن دەێد کە توێژینەوەیل دەریخستنە دارچین دەسمیەتی کۆنترۆلکردن شەکر خوین دەێد کە هاتێ بوودە مدوو نەمەنن ئەزرەت خواردن و شملیش رێژەی بەرزیگ گۆگرد هاناوی کە یەکیگە لەو کانزایەیلە سەرچەوەی خاسیگ بەرهەمهاوردن وزەس، خاسترە لەناو زەڵاتە وەکارباد.
هەمیش قارچگ، یەکیگە لەو خواردنەیلە کە وە شیوەیگ سروشتی رێژەی فرەیگ ڤیتامین D هاناوی، دەسمیەتیدەر خاسیگە ئەرا داوەزانن کێش.
هەنجیر یەکیترەکە لەو خوەراکەیلە کە وەلیفەت دیرێد ئەرا داوەزانن کێش، شیرینە و خواردنی ئاسانە، و ڤیتامین B6 و پۆتاسیۆم و ریشاڵ ئۆرگانی هاناوی، و رێژەی فرەیگ کالۆری و شەکر دیێد، وەی هووکارە رووژانە تەنیا بایەت سێ گلە بخورێد.
زەردجویە، یەکیگ ترەکە لەو خوەراکەیلە دژە پەنامە، وە گشتی ئەرا تەندروسی خاسە وە تایوەت دەسمیەتیدرە ئەرا کەمکردن چەوری لەش.