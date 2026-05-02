ئەپڵ خوەی ئامادە کەێد ئەرا مەرەقەزکردن Apple Watch Ultra 4 وە خاسەوکردنەیلیگ گەورە لە تەندروسی و پاتری

شەفەق نیوز - چەودیاریکردن

کۆمپانیای ئەپڵ خوەی ئامادە کەێد ئەرا مەرەقەزکردن نەوەی نوو لە سەعاتە زیرەکەگەی Apple Watch Ultra 4، کە وەپەی ئەوە دەرکەفێد وە شیوەیگ گەورە هویرد لەبان خاسەوکردن وردی چەودیاریکردن تەندروسی و پته‌وكردن ئاسایش بایۆمەتری کەێد، وەگەرد بەرزەوکردن توانای وەکارهاوردن وزە.

دزەپیکریاگەیل نشان دەن کە ئامێرەگە خاسەوکردنەیلیگ کردەیی هەڵگرێد زیاتر لەوەگ ئاڵشتکاری شێوەیی بوود.

ئەپڵ لەی وەشانە کەفێدە فتراق پەرەپیداین تەکنیکەیل هەستەوەر لەناو سەعاتەگە، وەگەرد چەوەڕیکردنەیل وە زیایکردن شمارەیگ گەورەتر لە هەستەوەرەیل لە وەراورد وە وەشانەیل وەرین.

ئی پەرەپیداینە ئامانج دیرێد ئەرا کەمەوکردن پشتبەسین وە مەزەنەی نەرمەکاڵایی و بردن ئەرا پەیمانە فیزیکییە راستەوخۆیەیل، کاریگ کە وردی داتا تەندروسییەیل پته‌و کەێد.

خاسەوکردنە چەوەڕیکریایەیل چەودیاریکردنیگ جیگیرتر ئەرا تێکڕای کوتان دڵ لەخوەی گرێد تەنانەت لە ماوەی راهێنانە سەختەیل، و خاسەوکردن وردی پەیمانەکردن ریژەی ئۆکسجین لە خوین، وەگەرد شیەوکردنیگ وردتر ئەرا قۆناغەیل خەو و جۊرایەتیی.

ئی تایبەتمەندییەیلە سەعاتەگە نزیکتر لە ئامێریگ پزیشکی دەسمیەتیدەر کەن، لەجیای ئەوەگ تەنیا سەعاتیگ زیرەک بوود.

لە دیارترین زیایکردنە چەوەڕیکریایەیل هاوردن تەکنیک ناسانن بایۆمەتری Touch ID، کە هاتێ لەناو دوگمەی جویلە یا تاج دیجیتاڵی تێکەڵ بکریەێد.

ئی گامە ئامانج دیرێد ئەرا ئاسانکردن وازکردن ئامێرەگە و ئەنجامداین پرۆسە هەستیارەیل وە شیوەیگ ئارامتر.

لە وەکارهاوردنە ئەگەرداشۊەیل ئەرا ئی تەکنیکە چەسپانن پرۆسەیل پارەداینە لەڕی Apple Pay، و وازکردن ئامێرەیلیگ ترەک بەسریاگ جۊر iPhone یا Mac، وەگەرد مقیەتیکردن داتا و نەرمەواڵە ناسکەیل.

ئی تیکەڵکردنە لەناوەین ئاسایش و ئاسانی وەکارهاوردن رەنگدانەوەی رۊکردنیگ ئاشکرا کەێد وەرەو گردن سەعاتەگە وە بەشیگ سەرەکی لە سیستەم ژینگەیی ئەرا ئامێرەیل ئەپڵ.

هەرلیوا، ئەپڵ کار کەێد لەبان خاسەوکردن تەمەن پاترییەگە لەڕی دووارە دیزاینکردن سیستەم هەستەوەرەیل و نووەوکردن چارەسەرکەر S-series، وە ئامانج زیایکردن ماوەی وەکارهاوردن رووژانە وەبی هەوەجەیگ ئەرا زیایکردن قەوارەی پاترییەگە.

ئی خاسەوکردنە گرنگ بوود ئەرا ئەو وەکارهاورەیلە کە پشت بەسنە وە سەعاتەگە لە چەودیاریکردن راهێنانەیل و خەو و ئەرکە رووژانەیل، کە چەوەڕی کریەێد کارکردنیگ جیگیرتر لە دۊرایی رووژەگە پیشکەش بکەێد.

Apple Watch Ultra 4 پشت وە شیوەیگ گەورەتر وە پەیمانەیلیگ بەسێد لەجیای مۆدێلە نەرمەکاڵاییەیل، کاریگ کە داتایلیگ تەندروسی باوەڕپیکریاتر لە وەخت راسگانی پیشکەش کەێد.

ئی ئاڵشاکاری وردە ئەو زانیارییەیلە نشان دەێد کە وەکارهاور وەدەسیان تیەرێد، چ لە ماوەی راهێنانەیل بوود یا لە شیەوکردن خەو.

چەوەڕیکردنەیل نشان دەن کە شایەت سەعاتەگە راگەیانن لەباریەو بکریەێد لە ماوەی رویداو پاییزی ئەپڵ لە ئەیلول / سێپتێمبەر ئایندە، لەشان زنجیرە تەلەفۆنەیل ئایفۆن نوو.

و وەپەی ئەوە دەرکەفێد کە ستراتیژی کۆمپانیاگە کەفتیەسە فتراق خاسەوکردن کارکردن و ئەرکەیل لەجیای دووارە دیزاینکردنیگ تەواو.

وە شیوەیگ گشتی، Apple Watch Ultra 4 رەنگدانەوەی رۊکردنیگ کەێد وەرەو پەرەپیداین کردەیی کە لەبان وردی و توانا وسیاس، وەگەرد هۊرکردنیگ ئاشکرا لەبان تەندروسی و ئاسایش.

ئەگەر ئی دزەپیکریاگەیلە راس بوون، ئەوە شایەت ئی چاپە نوێنەرایەتی گامیگ گرنگ بکەێد لە پەرەسەنین ئامێرەیل لەوەرکریاگ وەرەو وەکارهاوردنەیلیگ پیشەگەرانەتر و راسگانیتر.