خواردەمەنیەیلیگ کاریگەری لەبان پەستان خوین دروس کەن

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

پسپۆڕەیل مژار خواردەمەنی دیاری کەن کە خواردن ژەمیگی کەم و تەندروس وەرژە خەفتن زەرد نییە و دەسمیەتیدەرە ئەرا رێکخستن پەستان خوین.

وەپای بڵاوکریایگ ماڵپەڕ "EW"، بڕیگ خواردەمەنی هاتێ دەسمیەتیدەر بوون ئەرا کەمکردن پەستان خوین، وە تایبەت ئەو خواردنەیلە کە دەوڵەمەن بوون وە پۆتاسیۆم، مەگنیسیۆم، کالسیۆم یان ئەو خواردنەیلە کە رێژەی نمکیان کەمە.

ئی جویرە ژەمەیلە بایەد لە 200 کالۆری زیاتر نەوون ئەرا یە کە کاریگەری بەد (نەرێنی) لە بان جویر خەفتن دروس نەکەن و دەسمیەتیدەر بوون ئەرا کەمکردن هەوکردن.

لەیم بارەوە پسپۆڕەیل دیاری ئەرا چەن خواردنیگ کەن کە پوڕیاگ و تەندروسە جویر ژەمیگ کەم لە شەوان بخورێد، ئەوانیش جویر (مۆز، شۆفان، میوە و چەرەزات بێ خوێ، ماست، سەوزە، شۆکۆڵاتەی تاڵ).

بیجگە لەی خواردنەیلە، پسپۆڕەیل رێنماییمان کەن کە رووژانە بڕ پێویست ئاو بنوشرێد و وەرزش بکرێد، هەمیش دویرکەفتن لە سیگارکیشان و کەمکردن نمەک و شەکر وە گام سەرەکی دانریەن ئەرا پاراستن هاوسەنگی پەستان خوین.