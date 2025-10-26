چە خواردنەیلیگ ئەرا تەندروسی سویە سوودبەخشە؟
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
بڕیگ خوەراک هووکارن ئەرا پاکەوکردن و پارێزگاریکردن لە تێکچگن تەندروسی سویەیل.
ماڵپەڕ "الوطن" وەپای ئەنجام توێژینەوەیگ ئەو خوەراکەیلە دیاریکردیە کە هووکارن ئەرا پارێزگاریکردن لە تەندروسی سویەیل.
وەپای توێژینەوەگە نووشین گشت رووژیگ ئاو سیف ئەگەر تویشهاتن وە هەوکردن سویەیل کەمکەێد.
ماسی سەلەمون وەمدوو دەوڵەمەنی وە ئۆمێگا سێ وەرگری کەێد لە نەهیشتن بەکتریای زیانبەخش لە سویە و رێژەی هەوکردن سویە کەمکەێد.
نوشین چای سەوز کە مادەی دژەئۆکسان هاناوی کارکەێد ئەرا کەمکردن هەستیاری بووکردن و تەنگەنەفەسی.
هەمیش پزیشکەیل تەمێ دەنە ئەو کەسەیلە گیچەڵ تەندروسی سویە دیرن دانەوێلە و ئەو خوەراکەیلە وە ویتامین C دەوڵەمەنە بخوەن کە دژ وە هوکردن و بیماری سویەس.