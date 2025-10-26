‏چە خواردنەیلیگ ئەرا تەندروسی سویە سوودبەخشە؟

‏چە خواردنەیلیگ ئەرا تەندروسی سویە سوودبەخشە؟
2025-10-26T15:10:29+00:00

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏بڕیگ خوەراک هووکارن ئەرا پاکەوکردن و پارێزگاریکردن لە تێکچگن تەندروسی سویەیل.

‏ماڵپەڕ "الوطن" وەپای  ئەنجام توێژینەوەیگ ئەو خوەراکەیلە دیاریکردیە کە هووکارن ئەرا   پارێزگاریکردن لە تەندروسی سویەیل.

‏وەپای توێژینەوەگە نووشین گشت رووژیگ ئاو سیف  ئەگەر تویشهاتن وە هەوکردن سویەیل کەمکەێد.

‏ماسی سەلەمون وەمدوو دەوڵەمەنی وە  ئۆمێگا سێ وەرگری کەێد لە نەهیشتن بەکتریای زیانبەخش لە سویە و رێژەی هەوکردن سویە کەمکەێد.

‏نوشین چای سەوز کە مادەی دژەئۆکسان هاناوی کارکەێد ئەرا کەمکردن هەستیاری بووکردن و تەنگەنەفەسی.

‏هەمیش ‌پزیشکەیل تەمێ دەنە ئەو کەسەیلە گیچەڵ تەندروسی سویە دیرن دانەوێلە و ئەو خوەراکەیلە وە ویتامین C دەوڵەمەنە بخوەن کە دژ وە هوکردن و بیماری سویەس.

