خرس چوودە ناو بازاڕیگ ئەمریکی و پەلامار کەیوانوویگ دەێد
شەفەق نيوز- نیوجیرسی
خرسیگ رەنگ سیە، زیڕە خستە ناو مەردم لە ناوچەیگ ئازایی لە باکوور ویلایەت میزگیران ئەمریکا، کە چگە ناو مۆڵ "دۆلار ژەنەڕاڵ" و لەناوی گەردیاد.
وەلێ تەنیا سەردانکردنیگ ئاسایی نەوی، کە پولیس ناوچەی فيرنون تاونشيب وت: خرسەگە ژنیگ لە تەمەن 90 ساڵە لەناو مۆڵەگە گەزیە.
دویای ئەوە خرسەگە لەناو مۆڵەگە دەرچگ، وەلێ پولیس تەقە لەلی کرد، چوینکە وە رخداری لەبان بیوەیی گشتی زانستەی.
خرسەگە وەرجە رەسینی ئەرا ناو بازاڕەگە، لە گەڕاژ ماشینەیل لە نزیک ری سەرەکی کریاوێدە دی.
خاوەن دوکانیگ لەو ناوە وت: پولیس وە گولەی پلاستیک تەقە لەو خرسە کرد تا دویرەو بکەفێد، وەلێ هیچیگ وەپی نەکرد، و هەر پەڵتاف دیاد.
ناوچەی ساسكس كاونتی لە نيوجيرسی یەکیگە لە. ناوچەیلە کە فرە لە خرسەیل سییە هاناوی، کە ئەمساڵ و تەنیا 294 رویداو پەیوەندیدار وە خرسەیل توومار کریا،