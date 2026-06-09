خرس دوو رووژ پەک مەکتەوەیل لە یابان خەێد
شەفەق نیوز ـ تۆکیۆ
ئمڕوو سێشەممە، تەقەلایگ مینەکردن خرس سیایگ وەردەوامە کە زیاتر لە 12 جار لە شار ئوتسونومیای ژاپۆن دوینریاس، وەرد بەسانن گشت مەکتەوەیل سەرەتایی و ئامادەیی شارەگە ئەرا دوو رووژ وەبان یەک کە شمارەیان رەسێدە 94 مەکتەو.
دەسەڵاتدارەیل شارەگە وتن، خرسەگە ناخاڵە بارستایی رەسێدە 100 کیلوگرام و کۆتاجار شەوەکی ئمڕوو لە دویری 700 مەتر لە کەمپ زانکۆ دوینریاس.
هاتێ هەمان خرس بوود کە لە رووژ شەممە دوینریا لەناو شارەگە لە دویری نزیکەی 100 کیلومەتر لە باکوور تۆکیۆ.
یابان لەی ساڵەیل کۆتاییە پەلاماردان خرسەیل زیایگ وەخوەی دوینێد، تەنانەت لە ناوچە شارستانیەیلیش، یەیش هیشتیە حکومەت تیمیگ کارکردن دروسبکەێد ئەرا سنوردارکردن کەلەمەداری مرۆیی.