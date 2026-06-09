‏خرس دوو رووژ پەک مەکتەوەیل لە یابان خەێد

‏شەفەق نیوز ـ تۆکیۆ

‏ئمڕوو سێشەممە، تەقەلایگ مینەکردن خرس سیایگ وەردەوامە کە زیاتر لە 12 جار لە شار ئوتسونومیای ژاپۆن دوینریاس، وەرد بەسانن گشت مەکتەوەیل سەرەتایی و ئامادەیی شارەگە ئەرا دوو رووژ وەبان یەک کە شمارەیان رەسێدە 94 مەکتەو.

‏دەسەڵاتدارەیل شارەگە وتن، خرسەگە ناخاڵە بارستایی رەسێدە 100 کیلوگرام و کۆتاجار شەوەکی ئمڕوو لە دویری 700 مەتر لە کەمپ زانکۆ دوینریاس.

‏هاتێ هەمان خرس بوود کە لە رووژ شەممە دوینریا لەناو شارەگە لە دویری نزیکەی 100 کیلومەتر لە باکوور تۆکیۆ.

‏یابان لەی ساڵەیل کۆتاییە پەلاماردان خرسەیل زیایگ وەخوەی دوینێد، تەنانەت لە ناوچە شارستانیەیلیش، یەیش هیشتیە حکومەت تیمیگ کارکردن دروسبکەێد ئەرا سنوردارکردن کەلەمەداری مرۆیی.

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