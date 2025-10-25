خای دایناسۆریگ 70 ملیۆن ساڵی لە ئەرجەنتین پەیاکریا
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
تیمیگ توێژینەوە لە ناوچەی ریۆ نیگرۆ لە پاتاگۆنیای ئەرجەنتین، خای دایناسۆریگ پەیاکردنە کە شیوەگەی وە تەواوی پارێزیاس و تەمەنی نزیکەی 70 ملیۆن ساڵە.
مەزەنەکرێد هن دایناسۆریگ گوشتخوەر بویچگ بوود لە جویر "بۆناپارتینکوس" (Bonapartichnus) کە لە کۆتاییەیل سەردەم کریتاسی (Cretaceous) زندگی کردیە.
تیمەیل لێکۆلەرلەو باوەڕەن خاگە وەجیماگەیل وەچکەی وە سەنگبوی هاناوی ئیرنگە خەریک ئەنجامدان وشکین وینەگردن پیشکەفتین ئەرا دڵنیابوین لە مادەی بایلۆجی ناوی.
گۆنزالۆ مونۆز، لە مۆزەخانەی زانستە سروشتیەیل بێرناردۆ ڕیڤاداڤیا، وە ناشناڵ جیۆگرافیکی راگەیاندیە: "پەیاکردن وەسەنگبووی دایناسۆر چشت ئەلجویگ نییە، باوجی پەیاکردن خایگ وەی جیر تەواوە بیهاوتاس".