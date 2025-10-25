‏خای دایناسۆریگ 70 ملیۆن ساڵی لە ئەرجەنتین پەیاکریا

2025-10-25T13:39:45+00:00

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏تیمیگ توێژینەوە لە ناوچەی ریۆ نیگرۆ  لە پاتاگۆنیای ئەرجەنتین، خای دایناسۆریگ پەیاکردنە کە شیوەگەی وە تەواوی پارێزیاس و تەمەنی نزیکەی 70 ملیۆن ساڵە.

‏ مەزەنەکرێد هن دایناسۆریگ گوشتخوەر بویچگ بوود لە جویر "بۆناپارتینکوس" (Bonapartichnus) کە لە کۆتاییەیل سەردەم کریتاسی (Cretaceous) زندگی کردیە.

‏تیمەیل لێکۆلەرلەو باوەڕەن خاگە وەجیماگەیل وەچکەی وە سەنگبوی هاناوی ئیرنگە خەریک ئەنجامدان وشکین وینەگردن پیشکەفتین ئەرا دڵنیابوین لە مادەی بایلۆجی ناوی.

‏گۆنزالۆ مونۆز، لە مۆزەخانەی زانستە سروشتیەیل بێرناردۆ ڕیڤاداڤیا، وە ناشناڵ جیۆگرافیکی راگەیاندیە: "پەیاکردن وەسەنگبووی  دایناسۆر چشت ئەلجویگ نییە، باوجی پەیاکردن خایگ وەی جیر تەواوە بیهاوتاس".

