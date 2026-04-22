‏خاسترین وەخت ئەرا سەرخەو شکانن کەیە؟

‏خەفتن کوڵیگ لەناوڕاس رووژ کە، وە سەرخەو شکانن ناسریاس یەکیگە لە باوترین ریەیل ئەرا نووەوکردن وزە و بەرزەوکردن ئاست دویزکردن، وە تایبەت ئەرا ئەو کەسەیلە کە شەوان خەو تەواو نیەکەن.

‏وەپای خەوەریگ لە ماڵپەڕ "calm"، ماوەی خەفتنەگە کار سەرەکی دیرێد لە دیاریکردن جویر ئەو سوودە کە وە لەش ڕەسێد:

‏10 تا 20 خولەک: جویر بارگاویکردن (شەحنکردن) خێرا کار کەێد و هوشیاری مێشک زیای کەێد بی ئەوەگ هەس وە تەمەڵی بکەید.

‏30 خولەک: پوڕیاگە ئەرا خاسکردن بار دەروونی و مەزاج.

‏60 تا 90 خولەک: مژار وە مێشک و لەش دەێد ئەرا نووکردن تەواوەتی.

‏خاسترین وەخت کەیە؟

‏پسپۆڕەیل رووشنیکردنە ساعەت 1 تا 3ی دویاینیمەڕوو خاسترین وەختە، چوینکە لەی وەختە وزەی ئایەم وە شیوەیگ سروشتی کەمەو بوود ئی پشووە دەسمیەیتی قەرەبووکردن ئەو کەمخەفتنە دەێد کە بوودە هووکار بیتاقەتی.

‏رێنمایی ئەرا خەفتیگ خاس:

‏شوونیگ بیدەنگ و تاریک و هوونگ پەیا بکە، ئەگەر خەفتنیش نەکریا، تەنیا بەسان چەوەیل و بیدەنگبوین ئەرا ماوەیگ کوڵ، مێشک ئارامەو کەێد و ئامادەی کەێد ئەرا تەواوکردن کارەیل رووژانە وە وزەی فرەتەرەو.

‏جی باسە کە کەمخەفتن شەوانە رخداری چاخی، شەکرە و بیماریەیل دڵ زیای کەێد، هەر وەی مدووە سەرخەوشکانن پشوو نییە، بەڵکم خوازینیگ تەندروسییە.

