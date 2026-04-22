خاسترین وەخت ئەرا سەرخەو شکانن کەیە؟
شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن
خەفتن کوڵیگ لەناوڕاس رووژ کە، وە سەرخەو شکانن ناسریاس یەکیگە لە باوترین ریەیل ئەرا نووەوکردن وزە و بەرزەوکردن ئاست دویزکردن، وە تایبەت ئەرا ئەو کەسەیلە کە شەوان خەو تەواو نیەکەن.
وەپای خەوەریگ لە ماڵپەڕ "calm"، ماوەی خەفتنەگە کار سەرەکی دیرێد لە دیاریکردن جویر ئەو سوودە کە وە لەش ڕەسێد:
10 تا 20 خولەک: جویر بارگاویکردن (شەحنکردن) خێرا کار کەێد و هوشیاری مێشک زیای کەێد بی ئەوەگ هەس وە تەمەڵی بکەید.
30 خولەک: پوڕیاگە ئەرا خاسکردن بار دەروونی و مەزاج.
60 تا 90 خولەک: مژار وە مێشک و لەش دەێد ئەرا نووکردن تەواوەتی.
خاسترین وەخت کەیە؟
پسپۆڕەیل رووشنیکردنە ساعەت 1 تا 3ی دویاینیمەڕوو خاسترین وەختە، چوینکە لەی وەختە وزەی ئایەم وە شیوەیگ سروشتی کەمەو بوود ئی پشووە دەسمیەیتی قەرەبووکردن ئەو کەمخەفتنە دەێد کە بوودە هووکار بیتاقەتی.
رێنمایی ئەرا خەفتیگ خاس:
شوونیگ بیدەنگ و تاریک و هوونگ پەیا بکە، ئەگەر خەفتنیش نەکریا، تەنیا بەسان چەوەیل و بیدەنگبوین ئەرا ماوەیگ کوڵ، مێشک ئارامەو کەێد و ئامادەی کەێد ئەرا تەواوکردن کارەیل رووژانە وە وزەی فرەتەرەو.
جی باسە کە کەمخەفتن شەوانە رخداری چاخی، شەکرە و بیماریەیل دڵ زیای کەێد، هەر وەی مدووە سەرخەوشکانن پشوو نییە، بەڵکم خوازینیگ تەندروسییە.