خاسترین جویرەیل میوه ئەرا بیماری شهکره
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
خواردن میوەیل رووژانە فرە هەوەجەس ئەرا ەو کەسەیلە تویش بیماری شەکرە بوون، باوجی شمارەی فرەیگ بیمار دویرەوکەفن لە خواردن میوەی تام شیرین لە رخ بەرزەوبوین ئاست شەکر لە خوین.
لە باوەتیگ دکتۆر کامەران رەسوڵ ژاژڵەیی پسپۆڕ زانست خوەراك دیاریکرد، گرنگه تویشبویەیل بزانن که فرەیگ میوەیل دەسمیەتی ڕاگردن ئاست شهکره دهن و نواگیری کەن لە بهرزبوین فرەیگ له ئاست شهکره و خوەپاراستن له نزم بوین شهکر له خوین له رێژهی ئاسایی که فرە رخدارترە له بهرز بوینی وە مەرجیگ بڕ مام ناوهند و وه تازهیی و له ناوەین تاقەیل بخورێد نەک وە شەربەت و هشککریاگ.
خاسترین جویر میوە ئەرا شەکرە:
۱. هەرمێ.
۲. شلیک.
۳. شاتوو و توی سوور و تووڕگ و بلاک بێری.
٤. مزره سیف و سیف سهوز و ههڵوژهی سهوز.
٥. شەفتالوی.
٦. کاڵهک.
۷. ئۆڤۆگادۆ.
۸. کاڵهک.
۹. سندی و لیمۆ و پڕتهقاڵ.
۱۰. کێوی و گێلا.