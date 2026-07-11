‏جەستن بیبەر بەشداری کۆنسێرت بازی کۆتایی مۆندیال کەێد

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏جەستن بیبەر وە فەرمی بەشداری لە کۆنسێرت ناوەین دوو تایم بازی کۆتایی مۆندیال 2026 کەێد کە بڕیارە لە 19ی تەممووز وەڕیوەبچوود.

‏وەپای خەوەریگ ماڵپەڕ"nypost"، بیبەر جویر یەکیگ لە ئاسارە سەرەکییەیل هاوشان شاکیرا، مادۆنا و گرووپ BTS لەی نمایشە مێژووییە دەرکەفێد، کە یەیش بوودە یەکەمین کۆنسێرت ناوەین دوو تایم(Halftime show) لە مێژووی جام جیهانیی فیفا.

‏بیجگە لەی ئاسارە، چەندین هونەرمەن تریش بەشداری لە نمایشەگە کەن، لەوانە گورانیچڕ ناسریاگ شێواز "بێرنا بۆی" (لە گوزەشتە وەرد شاکیرا گورانی فەرمی مۆندیالیان وە ناو Dai Dai چڕیە)، رێبەر ئۆرکێسترای ڤەنزوێلی گوستابۆ دودامێل، و گرووپ کۆرس و گورانیچڕین سەرەتایی نیویۆرک (PS22 Chorus) وە هاوبەشی وەرد گرووپ کۆڵدپلەی.