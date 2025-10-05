جویریگ لە میوە زیڕە خەێدە ناو ئەڵمانیا

شەفەق نيوز- پەرلین

بوو میوەیگ وەناو دوریان، بویە مدوو هاوردن هیزەیل کپەوکردن ئاگر ئەرا چوار گلە وە یەک رووژ، لە رویداو ئەڵاجەویگ لە شار فيسبادن خوەرئاوای ئەڵمانیا.

مەردم لەلای خوەیانەو بوو گازە، و گومان کردن گاز لە شوینیگەو نزە کەێد.

ئاژانس خەوەری ئەڵمانیا وت: بوو ئەو میوە کە جویر بوو گازە، هەرچەن میوەگە سروشتیە، رخداری لەلای مەردم لەناو مۆڵیگ و شوینیگ نیشتەجیبوین دروس کرد.

وتیش: ئەوەیش بویە مدوو دەسوەردان دەسەڵاتەیل تا لە بیوەیی شوینەگە دڵنیا بوون.

تیمەیل کپەوکردن ئاگر رەسینە ئەو شوینە، کە وتنە بوو گاز هەس، وەلێ هیچ گازیگ نزە نەکردوێد، و هەناێ دووارە داوای فریاکەفتن کریا لەبان ئەو بووە لە خود مۆڵەگە، سەرچەوەگەی پیا کردن، کە میوەی (دوریان) لەلای یەکیگ لە دوکانەیل بویە، و واگە لەناو مۆڵەگە ئەو بووە پەخش کردگە.

شەو، لەناو شوینیگ نیشتەجیبوین هەمیش ئەو بووە بوی، و دویای مینەکردن دەرکەفت کە میوەی دوریان لەو ناوە بویە

میوەی دوریان لە باشوور خوەرھەڵات ئاسیا کاڵیەێد، و بوو بەرزیگ دیرێد چماێ بوو گازە.