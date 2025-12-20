تەنیا وە 11 رووژ.. وڵات چین پیاییگ وەفرین وە بەرزی 6 قات دروس کەێد

شەفەق نيوز- هاربین

کار دروسکردن پەیکەریگ وەفرین مەزنیگ و بەرزی 19 مەتر (62 پا) لە شار هاربين باکوور خوەرهەڵات وڵات چین تەواو بوی، دویای 11 رووژ لە کارەیل بیناسازی.

ئەو پەیکەرە کە بەرزیەگەی وەگورەی بینایگ شەش قاتیە، بڕیگ مەرمن وەرەو خوەی کیشا ئەرا وینەگردن، و لە 64 پەیکەرساز و زیاتر لە 100 کراکار لەلی کار کردنە و 3500 مەتر سەشپاڵو لە وەفر دەسکرد وەکاری هاوریا، الثلج، و پەیکەرەگە وە کەڵاو و پووشین سوور وە بزگەخەنەی گەورەیگ دیار دەێد.

کار بیناکردن وەشیوەی زنی لەبان ئەنتەرنێت نمایش کریا و مەردم فرەیگ کەفتنە شوینی، و یەکیگیان نویسان بە پیاو وەفرین نییە، یە پەیکەریگ یادکاریە، و یەکیگ ترەک باسی وە وزەی زمسانی وە ئاستیگ پیشکەفتگ کرد.