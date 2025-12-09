تەمەنی 2000 ساڵە.. پەیاکردن پارچەیل کەشتییگ لە ژیر ئاو کناراوەیل ئەسکەندەریە
شەفق نيوز- ئەسکەندەریە
زانایەیل ئاسەواری دەریایی، ئمڕوو سێشەممە، پەیاکردن پارچەیل کەشتییگ دڵخوەشکردن میسری کوینەیگ راگەیانن کە تەمەنی 2000 ساڵە لە ژیر ئاو وەرانوەر کناراوەیل ئەسکەندەریە.
مەلەوانەیل قەوارەی ئەو کەشتیە پەیا کردن کە درویژیی زیاترە لە 35 مەتر وەپانی نزیک هەفت مەتر، لەژیر ئاو بە بەندەر دوورگەی ئەنتيرودوس، وەکەرۆب پەیمانگەی ئاسەواری دەریایی ئەوروپی.
لە قەی ئەو کەشتیە نویسانن یۆنانی پەیا کریا کە شایەت چوودەو ئەرا نیمەی یەکەم سەدەی یەکەم زایینی، و مەزەنە کریەێد لە ئەسکەندەریە دروس کریاس.
ئەو پەیمانگا کە بارەگای ها شار ئەسکەندەریە وتیش: دیارە ئەو کەشتیە وە کارەیلیگ گرانبەها دروس کریاس.
لە ساڵ 331 وەرجە زایینی، ئەسکەندەر گەورە شار ئەسکەندەریە دامەزران، و بڕیگ زەویلەرزە و بەرزەوبوین دەریا دوورگەی ئەنتيرودوس نقوم کرد کە لە ساڵ 1996 پەیا کریا.