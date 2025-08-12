تیمیگ پزیشکی مۆبایل لە ناو زگ بیماریگ درارێد
شەفەق نیوز ــ میسر
تیمیگ پزیشکی لە میسر و سەرکەفتی ژیان بیماریگ قورتارکرد کە رەسیە وتاق نەشتەرگەری خەستەخانەی گشتی غهردقه و وهدهس ژانە زگ فرەیگ و شەکەتی ناڵان، دویای وشکنین دەرکەفت مۆبایل قویت دایە.
وەپای راپۆرتیگ كهناڵ (العربیه) دویای ئهنجامدان وشکنین گشتگیر، لە وشکنین سی تی سكان و وشکنین پزیشكی، دەرکەفت كه تهن ئەلاجویگ نامۆ له گهیهی بیمارەگە هەس، دویای دەرکەفت مۆبایل بویچگیگە و رخداری وەرچەیگ وە بان ژیانی دروسکردیە.
تیمیگ پزشکی توەنستنە و سەرکەفتی مۆبایلەگەدرارن وەبی ئەوەگ هویچ گرفتیگ تەندروسی لەلی بکەفێد، و نەشتەرگەریەگە وە "ناوازه و دهگمهن" وهسفكریا.
بیمارەگە دویای نەشتەرگەری هووشی هاتیەسەو، دەرکەفتیە بارودۆخ تەندروسی جیگیرە، و ئیرنگە ها ژیر چەودێری پزشکی و ئیدارەی خەستەخانەگە دەسخوەشی لە تەقەلایل تیمە پزشکیەگە کرد لە مامەڵەکردن وەرد حاڵەتەگە.