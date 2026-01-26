تیک تۆکتەریگ وەناوبانگ وە پویل فرەیگ روخسار خوەی فرووشێد

شەفەق نيوز- وەدویاچگن

خابی لام، ئەسارەی تیک تۆک، کە لە سەنیگال لەداڵگبویە، و فرەترین کەس تەماشای پارچە ڤیدیۆیلی کەن، رەسیە یەکیگ لە گەورەترین رێککەفتن میژوویی وە نزیکەی 900 ملیۆن دۆلار.

کۆمپانیای "ريچ سباركەل هولدينگز" بویە خاوەن مافەیل بازرگانی لە لۆگۆی خابی، کە هیلێد وینەی خابی وەکار بارێد، ئەرا دروسکردن نموونەیگ وە زیرەکی دەسکرد.

روخسار و دەنگ و رەفتاری بوودە نموونەیگ ئەلیکترۆنی، و پڕۆپاگەندە و پەخش راستەخۆ لەلایەن ئەو کۆمپانیا وەپی پیشکەش کریەێد.

لە وەختیگ بڕیگ لە پسپۆڕەیل مەزەنە کردن بڕ داهاتەیل لە پەخش زنی و کڕەیل بەرهەمکاری ساڵانە بڕەسێد ئەرا 4 مليار دۆلار.

بیجگە ئەوە، خابی بوودە خاوەن بەش فرەی کۆمپانیاگە،

وەگورەی ئەو رێککەفتنە، کۆمپانیای Rich Sparkle بوودە خاوەن مافەیل تایبەت چالاکیەیل بازرگانی جیهانی، وەگورەی سایت "بيزنيس ئینسايدەر".

جی باسە کە خابی وە پارچە ڤیدیۆیل بیدەنگی و ئاسان کە هەنەکی وە رەفتارەیل ژیان کەێد، کە وەشیوەیگ ئاڵووزەو کریانە، بویە خاوەن وەناوبانگی فرەیگ.