‏توێژینەوە: وەپیداین مۆبایل وە مناڵەیل خوار 13 ساڵ گیچەڵ تەندروسی ئەرایان دروس کەێد

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەپای توێژینەوەی نوویگ وەپدان مۆبایل وە مناڵ خوار تەمەن 13 ساڵ، هاتێ رخدار بوود و بوودە مدوو تویشهاتنیان وە چەن بیماریگ.

‏توێژینەوەگە لە ئەکادیمیای ئەمریکی ئەرا پزیشک مناڵەیل بڵاوکریاس، کاریگەری مۆبایل لەبان تەندروستی مناڵەیل لە قۆناغیگ گرنگ ناوەین مناڵی و هەرزەکاری تاقیکرد و شیکردن ئەرا داتای 10 هەزار و 500 مناڵ لە ئەمریکا.

‏توێژەرەیل ئەرایان ئاشکرابوی ئەو مناڵەیلە لە 12 ساڵی مۆبایل داشتنە بەراورد وە ئەوانەگ لە 13 ساڵی داشتنە،

‏ %60 ئەگەر تویشهاتنیان وە کەمخەوی و %40 ئەگەر تویشهاتنیان وە قەڵەوی زیاتر بویە.

‏توێژەرەیل رەسینەس ئەو ئەنجامە کە داشتن مۆبایل زیرەک پەیوەنی وە خەمۆکی و قەڵەوی و کەمخەوی لە سەرەتای هەرزەکاری دیرێد.

‏