توێژینەوەیگ چینی: دەنگ باڵندە لە ماوەی چەن خولەکیگ دڵتەنگی کەمەو کەێد

‏‏شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن

توێژینەوەیگ کە لەلایەن زانایەیل زانکۆی ژێجیانگ لە چین ئەنجامدریاس، شیوازیگ سادە ئاشکرا کەێد کە دەسمیەتی دەێد ئەرا زاڵبوین وەبان دڵتەنگی و خەفەت.

توێژینەوەگە دەرخستگە کە گووشگردن لە دەنگە سروشتییەیل، جویر دەنگ باڵندە، توەنێد هەستەیل دڵتەنگی کەمەو بکەێد تا رادەیگ جویر کاریگەرییەیل مێدیتەیشن و راهێنان هەناسەدان و یۆگا، و کاریگەری خاسیگ لەبان کۆئەندام دەمار دیرێد و دەسمیەتی گلەوداین هاوسەنگی دەروینی دەێد.

توێژینەوەگە 187 خوەنەوار زانکۆ لەناوی بوینە، کە نیشانەیل دڵتەنگی داشتنە، دویای نمایشکردن ڤیدیۆیگ دڵتەزن، بەشداربویەیل کریانە دوو گروپ،: گروپیگ گووش لە توومارەیل دەنگ باڵندە گردنە، و ئەو گروپەگە داتیشتن کوڵیگ مێدیتەیشن ئەنجامدا، ئەنجامەیل دەرخستنە کە هەردوگ شیوازەگە ئاست دڵتەنگی کەمەو کردنە، و دەسمیەتی دانە لە گلەوخواردن ئارامیی سووزداری، بەڵام کاریگەری دەنگ باڵندە زیاتر لە نیمەی ئەو بەشەگە بویە.

داتایەیل نشان دان کە "ئەوانەگ گووش لە دەنگ باڵندە گردنە، زویترەک خاسەو بوینە لە کوتیان دڵ، یەیش نیشاندەریگ گرنگە کە توانای لەش خوەی ئەرا گونجیان وەگەرد فشار دەروینی رەنگەو دەێد". توێژەرەیل تەمەی ئەوە کەن کە دەنگ باڵندە رێکخستن سووزداری سروشتی وە شیوەیگ سادە و کاریگەر وەرەو نوا بەێد.

شارەزایەیل ئی کارە ئاشکرا کەن کە ئویشن "گووشگردن لە دەنگە سروشتییەیل تەقەلای دەریونی یا تەرکیزیگ لەبانی نییە، وە پێچەوانەی مێدیتەیشن کە مەشقی وەردەوام و هوشیاری قویلیگ خوازێد، هەر لەوەر ئی مردووە دەنگە سروشتییەیل سوودبەخشن ئەرت ئەو کەسەیلە کە تەرکیزیان لاوازە یا بار دەروینییان کەمە، چوینکە وە نەرمی و لە خوەیەو رەوش دەریونی خاسترەو کەێد و هاوسەنگی تیارێدەو".‏