توێژینەوەیگ نوو کاریگەری شەکر وەبان مێشک دەرخەید

شەفەق نیوز- وەدویاچگن

توێژینەوەیگ نوو دەریخستیە خواردن رووژانەی شەکر هاتی کاریگەری وەرچەویگ وەبان میشک بیاشتوود.

وەپای رووژنامەی دەیلی مەیل بەریتانی، بەرزوبوین وەردەوام ئاست شەکر لە خوین وەتایوەت دویای ژەمەیل خواردن بوودە مدوو زیاییبوین ئەگەر تویشهاتن وە بیماری زەهایمەر، تەنانەت لەو کەسەیلەیش بیماری شەکرە دیرن.

تیمیگ زانایەیل زانکۆی لیڤەرپوول، داتای تەندروسی و بۆماوەیی زیاتر لە ٣٥٠ هەزار بەشداربوی شیەوکردییە، توێژەرەیل سەرنج وەبان چۆنیەتی پرۆسێسکردن شەکر لە لەش کردنە، وە وەکارهاودن نیشاندەر بۆماوەیی لەوانەگ ئاست گلوکۆز و ئەنسۆلین لە دوو ساعەت دویای نانخواردن.

ئەنجامەیل دەریخستنە ئەو کەسیلە گیچەل بۆماوەیی دیرن ئەرا بەرزەوبویین شەکر خوین دویای ژەمەیل ئەگەر تویشهاتنیان و بیماری ئەلزەهایمەر رێژەی ٦٩% زیاترە.

تیمەگە دیارییکرد، هەوەجەس لەی باوەتە لێکۆلێنەوەی زیاتر بکرید، چوینکە نەتوەنستنە و وەکارهاودن بڕە داتایگ دیاریکریاگ وە تەواوی پشتراسی بکەن.