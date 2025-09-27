توێژینەوەیگ نهێنی تەمەن درویژی ماریا برانیاس دیاری کەێد

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

توێژینەوەیگ نهێنی تەمەن درویژی ماریا برانیاس برانیاس مۆریرای ئیسپانی ئاشکراکەێد لە دویای مردنی، کە هنای تەمەنی 117 ساڵ و 168 رووژ بوی وە وەتەمترین ژن لە جەهان دانریا.

لە ماڵپەڕ "RT Arabic" بڵاوکریاس، زانایەیل وە شیەوکردن پێکهاتەی بۆماوەیی و شیواز ژیانی، نهێنیەیل تەمەن درویژی ئەو خانمە ئاشکراکردن.

ماریا هەنای تەمەنی 116ساڵ بوی توێژەرەیل نمونە خوین و لیک و پیسایی وەرگردن ئەرا شیکار قویڵ بۆماوەیی، لە ئەنجام دەرکەفت کە میتابۆلیزم چەوری لە کاراترینەکان هەس، وە مدوو خوەراک هاوسەنگ و جینەیل تایوەت کە دەسمیەتی نەهیشتن مادەی زەرەدبەخش دەن هەیش ئاست کرۆسترۆلی فرە کەمبویە.

ماریا نە سیگار کیشایە و نە مادەی کحولی نوشیە و پاریز دەریای ناوڕاس پەیڕەو کردیە کە دەوڵەمەنە وە سەوزە و میوە و مامر و زەیتزەیتون، بیجگە لەوەگ رووژانە سێ تاق ماس بی چەوری خواردیە، یەیش هیشتیە تەندروسی گەیەی فرە خاس بوود.

لەتوێژینەوەگە ساعەت بۆماوەیی وەکارهاوردنە ئەرا مەزەنەی تەمەن بایلۆژی ماریا، دەرچگە تەمەن بایلۆژی نزیکەی 23 ساڵ لە تەمەن خوەی بویچگترە.