توێژینەوە.. پەنج نیشانەی جەڵتەی دڵ لە شەوەکیان دەرکەفێد

شەفەق نیوز/ لێکۆڵینەوەیل دیاریکەن فرەیگ لە مەردم لە وەخت شەوەکیان زوی رخداری تویشهاتن وە جەڵتەی دڵ دیرن، وەپای خەوەریگ ماڵپەڕ "healthsite"، توێژەرەیل باس لەوەکەن، فرەیگ مەرد شەوەکیان هاتێ تویش جەڵتەی دڵ بوون، یەیش وە مدوو پەستان خوین و لێدان دڵ دویای خەفتن زیاتر بەرزەوبوود، یەیش فشار لەبان دڵ زیای کەێد.

دەسنیشانکردن نشانە هویردەیل لە شەوەکیان توەنێد دەسمیەتیدەر بوود ئەرا ئەو کەسە، پەنج نیشانەی ئاگادارکەر هەس کە بایەت ئاگاداریان بوین:

١. هنای وە هەناسە تەنگی نائاسایی لە خەو هەڵسید.

٢. گاجاریگ هاتێ لە شەوەکیان هەس وە سەرگیژە بکەێد یا بیهووشبوین چوینکە خوین کەمتر ئەرا مێشگ چێد بوودە مدوو سەرگیژخواردن.

٣. ئارەقکردن زیای، ئارەقکردن زیای وەشیوەی لەناوکاو فرەجار وەگەرد جەڵتەی دڵ بوود، وەرد جواوداین لەش ئەرا فیشارەیل دڵ و کەمچگن خوین ئەرای.

٤. باوترین و رخدارترین نیشانەی جەڵتەی دڵ ژان سینگ، جویر هەس وە فشار توند لە سینگ بکەید راستەوخوەی وەرد لە خەو هەڵسیان.

٥. ژان لە پشت، شان، مل، یا لە باڵ چەپ، وەگەرد زگچین یا هەسکردن وە قورسایی لەناو سینگ هاتێ نیشانە بوود ئەرا گیچەڵ دڵ.