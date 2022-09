شەفەق نیوز/ توێژینەوەیگ نوو ک لە (Proceedings of the National Academy of Sciences) باس لەو شمارە فرەیەی مرووژە کەێد ک لە جەهان بوونیان هەس.

لە بڵاوکریاگە باس لە شماەی مرووژەیل جەهان کەێد، و رەسێدە نزیکەی 20 کوادریلیون ( ملیۆن ملیار) مرووژە، ک لە 12 جویر جیاواز پێکهاتنە، شمارەیان فرە فرەترە لە شمارەی مرۆڤەیل بان زەوی.

مرووژەیل کاریگەری گرنگیگ دیرن لەبان هەسارەی زەوی لەوانەش هەنای ئاڵشتکاری لە شوین نیشتەجیبوینیان کەن ئەوە وە مانای ئاڵشتبوین کەشوهەوا تێد و ئامرازیگن پەرا بڵاوکردن توەم روەکەیلە.