‏توێژینەوە.. خواردن تفت رێژەی مردن کەمەوکەێد

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏توێژینەوە زانستیەیل دیاریکەن خواردن تفت وەشیوەی ناوەن هاتێ چەندین وەلیفەت تەندروسی بیاشتوود جویر خاسترکردن تەندروسی دڵ.

‏لە توێژینەوەیگ فراوان کە لەبان نزیکەی نیم ملیۆن کەس لە چین ئەنجامدریا دەریخستیە ئەو کەسەیلە هەفتانە شەش تا هەفت جار خواردن تفت خواردنە رێژەی مردنیان وە بەراورد وەو کەسەیلە وە دەگمەن تفت خواردنە کەمترە وە بڕ 14%.

‏توێژەرەیل هووکارەگەی گلەودەن ئەرا مادەی "کاپسایسین" کە ئەو پێکهاتەیەیە وەرپرسە لە تام تیژی، چونکە کار لەو ڕیشاڵە دەمارییەیلە کەێد کە پەیوەستن وە هەسکردن وە گەرمی و ژان، و هاتێ بەشدار بوود لە خاسترکردن بڕیگ لە کارەیل لەش.

‏ کاپسایسین هاتێدەسمیەتیدەر بوود لە بەرزەوکردن ئاست کۆلیسترۆڵی خاس (HDL)، و کەمکردن وەکارهاوردن نمەک لەری وە قایمەوکردن هەس کردن وەتام شووری، یەیش هاتێ کاریگەری ئەرێنی بیاشتوود لەبان پەستان خوین و تەندروسی دڵ.

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