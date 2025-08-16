توێژینەوە: تاوسانان وە ئاو سەرد سناو نەکەن
شەفەق نیوز/ سناوکردن وەئاو سەرد لە وەرز تاوسان بویەسە رۆتین مەردمەیل فرەیگ لە جەهان، باوجی توێژینەوەیگ دەریخەێد ئێکارە لەش هوونکەونیەکەێد.
شارەزایەیل مژار پزیشکی ئوشن،، "هنای لە وەرز تاوسان وە ئاو سەرد سناوکەێد، خوینبەرەیل نزیکپووس تەنگەوبون وە یەیش چگن خوین ئەرا ئەو بەشە کەمەوبوود.
ئادەم تایلۆر ماموسا لە بەش توێکاری لە زانکۆی لانکستر ئوشێد، "هنای چگن خوین ئەرا بەشەیلپووس کەمەوبوود، گەرمی لەو ناوچە پەنگخوەێد وەیجویرە کەسیگ وە ئاو سەرد سناوکەێد گەرمی زیاتر لە لەشی مینێد و لە جیاتی ئەوەگ قورتاری بوود.
دووپاتکرد سناو کردن وە ئاو سەرد ئەرا ئەو کەسەیلە بیماری دڵ دیرن رخدارە.