توێژەرەیل.. پلەی گەرمی بوودە مدوو دروسبوین سەنگ لە گورچگ
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
تۆێژینەوەیل زانستی پەیوەنی راستەوخوەیگ لە ناوەین بەرزەوبوین پلەی گەرمی و زیایبوین بڕ توێشهاتن وەسەنگ گورچگ پەیاکردیە.
وەپای خەوەریگ لە ماڵپەڕی"washingtonpost"، وە مدوو دروسبوین شەپولیگ گەرمی بیپیشینە، پسپۆرەیل هووشداری دەن، گەرمی فرە بوودە کەمەوبوین شلەمەنی و هشکوبوین لەش، یەیش خەسی کانزاگان لە میز زیای کەێد یەیش پرۆسەی دروسبوین کریستال و سەنگ گورچگ خێراتر کەێد.
وە بوود ئاڵشتبوین کەشوهەوا و زیایبوین وەردەوام پلەیل گەرما جیهانی، مەزەنەکرێد لە ساڵەیل ئایندە رێژەی دروسبوین سەنگ گورچگ وەشیوەی وەرچەو بەرزەوبوود وەپای مەزەنەیل تا ساڵ 2050 نزیکەی
56٪ی دانشتگەیل لەو ناوچەیلە زندگی کەن پلەی گەرمی گەرم و چامدارە رخداری فرەیگ ئێ پسایە هابانیان.