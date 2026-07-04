‏توێژەرەیل.. پلەی گەرمی بوودە مدوو دروسبوین سەنگ لە گورچگ

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏تۆێژینەوەیل زانستی پەیوەنی راستەوخوەیگ لە ناوەین بەرزەوبوین پلەی گەرمی و زیایبوین بڕ توێشهاتن وەسەنگ گورچگ پەیاکردیە.

‏وەپای خەوەریگ لە ماڵپەڕی"washingtonpost"، وە مدوو دروسبوین شەپولیگ گەرمی بیپیشینە، پسپۆرەیل هووشداری دەن، گەرمی فرە بوودە کەمەوبوین شلەمەنی و هشکوبوین لەش، یەیش خەسی کانزاگان لە میز زیای کەێد یەیش پرۆسەی دروسبوین کریستال و سەنگ گورچگ خێراتر کەێد.

‏وە بوود ئاڵشتبوین کەشوهەوا و زیایبوین وەردەوام پلەیل گەرما جیهانی، مەزەنەکرێد لە ساڵەیل ئایندە رێژەی دروسبوین سەنگ گورچگ وەشیوەی وەرچەو بەرزەوبوود وەپای مەزەنەیل تا ساڵ 2050 نزیکەی

‏ 56٪ی دانشتگەیل لەو ناوچەیلە زندگی کەن پلەی گەرمی گەرم و چامدارە رخداری فرەیگ ئێ پسایە هابانیان.

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