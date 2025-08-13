تووکڵ میوەیگ دەسمیەتی چارەسەرکردن بڕیگ بیماری دەێد

شەفەق نیوز/ مۆز وە یەکیگ لە میوەیل ناودیار دانرێد، وەپای تۆێژینەوەیل پزیشکی تووکڵ مۆز چەندین وەلیفەت تەندروسی دیرێد لە دیارتینی دەسمیەتی پرۆسەی هەرسکردن دەێد.

وەپای ماڵپەڕ پزیشکیی "very well health"، تووکڵ مۆز

رێژەی فرەیگ ریشاڵ تاویاگ و نەتاویاگ دیرێد، ئێ ریشاڵەیلە دەسمیەتی رێکخسن هەرسکردن و کەمکردن قەبزی و زگچین دەن.

هەمیش بڕیگ زیای پۆتاسیۆم هاناوی کە ئەرا هەر تویکڵیگ نزیکەی هەزار و 25 ملیگرام بوود کە گرنگە ئەرا هاوسەنگی شلە و فشارخوین و دەسمیەتیدەرە ئەرا ریگریکردن لە بەرزەبوین فشار خوین، وەرد مەگنیسیۆم بڕ کەمیگ ئاسن و زینک.

ریشاڵ و پۆلیفینۆڵانەیل ناو تووکڵ مۆز دەسمیەتیدەرن ئەرا داوەزانن ئاست کرۆسترۆل زەردبەخش و پاڵپشت جیگیری شەکرەی خوین کەن، یەیش گرنگە ئەرا ئەو کەسەیلە بیماری شەکرەی جویر دوو دیرێد.

توەنرێد وە چەن رییگ تووکڵ مۆز بارێدە وەکارهاوردن:

- کوڵانن تووکڵ مۆز و وەکارهاوردنی لەناو لەناو شەربەت و چای.

- تێکڵاکردنی وەرد هەویر نان و کێک.

- وەکارهاوردنی لەناو شۆربا.