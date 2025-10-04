تووکڵ لیموو فڕە مەیەن

شەفەق نیوزـ وەدویاچگن

لمو وە یەکیگ لەو بەرهەمەیلە ها سیستەم خوەراکی فرە کەس، باوجی فرە کەس گرنگی تووکڵ لیموو نیەزانن.

وەپای پێگەی " ڤێری وێڵ هێڵس" لە

لە راپۆرت نوویگ راگەیانیە تووکڵ لیموو بەهای خوەراکی گرنگیگ دیرێد و چەن سوود تەندروسیگ وە لەش رەسنێد.

توکڵ لیموو دەوڵەمەنە وە دژە ئۆکسانەیل و ڤیتامین سی کە بوونە مدوو زیایکردن وەرگریی لەش و پاراستنی لە بیماریەیل.

وەپای قسەی شارەزایەیل مژار خوەراک تووکڵ لیموو بەراورد وە شەربەت لیموو زیاتر دژە ئۆکسان هاناوی، بیجگە لەوەگ دەوڵەمەنە وە ریشاڵەیل و کالسیۆم و پۆتاسیۆم و مەگنیسیۆم.

پێکهاتەی خوەکی توکل لیموو بوودە مدوو پاراستن دەم لە هەوکردن و دگان لە کلۆربوین لەش دویرەوکەێد لە چاخی و ئەگەرەیل بیماری دڵ کەمکەێد.

زیایکردنی ئەرا سیستم خوەراکی، لەش لە کەڕوو و بەکتریا دویرکەێد، وە یەکیگ لە هووکارەیل دانرێد ئەرا کەمکدن ئەگەر تویشهاتن وە شێرپەنجە.