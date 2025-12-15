تا 7 ساعەت وەردەوام بوی.. تەقیان ئەڵاجەوییگ لە بن گەردوون سەرسام زانایەیل کەێد

شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن

تەقیان نادیاریگ تا زیاتر لە 7 ساعەت وەردەوام بوی لە بن گەردوون سەرسام زانایەیل کرد، وەگورەی داتایەیل تەلیسکۆپ فێرمی لە ئاژاتس ناسا.

تەقینەوەیل تیشک گاما (GRBs) خاوەن فرەترین وزەن لە گەردوون لەدویای تەقیان مەزن، و رووژانە بەم تەقیان لەو جویرە توومار کریەێد وەلێ تەقیانەگەی 2 يۆليوۆی 2025 جیاواز بوی، کە فێرمی تەقینەوەی توومار کرد تا زیاتر لە هەفت ساعەت وەردەوام بوی لە وەشانن تیشک.

زانایەیل گەردونناسی تەلیسکۆپەیل جیهان وەکار هاوردنی تا ئەو پرشنگە توومار بکەن کە دویای تەقیانەگە دەرچگ و سەرچەوەی دیاری بکەن.

ئەو رویداوە ناو GRB 250702B ئەرای نریا، و دەرکەفت کە درویژترین تەقیان تیشک گامای توومارکریاگە.

زانایەیل مەزەنە کەن کە تەقیان ئەسارەیگ ناوازە و بیوینەیگ بویە، کە مادەیگ وەرەو سیستەم خوەر وەشان، کە تونیەگەی کەمتر لە 99% لە تونی رووشنایی نییە.

وەگورەی ئاژانس ناسا، تەقینەوەیل تیشک گاما لە بن گەردوونەو تیەن، کە نزیکترینیان 100 ملیۆن ساڵ رووشنایی دویرە.