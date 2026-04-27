"تا مردن".. فیلیگ ملیۆنێریگ ئەمریکی لە ئەفریقا تلنێد

رووژنامەی "دەیلی مەیل" ئەمریکی، ئاشکرا کرد کە فیلیگ ملیۆنێریگ ئەمریکی تا مردن لە ماوەی گەشتیگ راوکردن لە ئەفریقا تلانیە.

رووژنامەگە خەوەر وت: پیاو کارەیل ئەمریکی، وەناو ئێرنی دۆزیۆ، کە تەمەنی رەسێدە 75 ساڵ، وەگەرد راوچییگ شارەزا بویە لە گەشتیگ لە دارستانیگ ئیستیوایی، هەناێ تویش هەڕەشە بوین کە پەنج ما لە فیلەیل دارستان وەگەرد بەچکەیان پەلاماریان دان.

وتیش: ئەو ئاژەڵەیلە دۊای ئەوە کە ئەوان وە هەڕەشە زانستن، پەلامار هەردگ پیاوەگە دان، و پەلامارەگە بویە مدوو زەخمداربوین راوچییە شارەزاگە وە زەخمەیلیگ رخبار، لە وەختیگ دۆزیۆ کە چەکدار بوی وە تفەنگیگ راوکردن، نەتۊیەنست وەرگری لە خوەی بکەێد، تا فیلەیل تا مردن تلاننەی.

رووژنامەگە دیاری کرد کە باڵیۆزخانەی ئەمریکی لە گابۆن ئیسە هەماهەنگی لەبان پرۆسەی گلەوداین تەرم دۆزیۆ ئەرا ویلایەتە بنەڕەتییەگەی لە کالیفۆرنیا کەێد.

وەپوی شارەزایەیلیگ رووژنامەگە لەلیان وتیە: پەلامار فیلەیل دەگمەنە لەی ناوچە، و فرەی وەختەیل لە وەخت رۊوەڕۊبوینەیل لەناکاو لە دارستانە خەسەیل رۊ دەێد، تایبەت لە ئەگەر بویین بەچگەیل لەناو رێنەگە.

هەرلیوا "دەیلی مەیل" وە هۊر هاورد و وت: کە فیلە ئەفریقییەیل هەژمار کریەن وە گەوراترین ئاژەڵەیل کویە لەبان رۊ زەوی، کە تویڕەیان کەێد و رخداری پەلامار دیرن، کە بەرزی مێیەیل رەسێدە نزیکەی چوار مەتر، و تۊنێد دەوکردنی بڕەسێدە نزیکەی 40 کیلۆمەتر لە سەعاتیگ.